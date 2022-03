Adrián Peña invitó a debatir a Yamandú Orsi en el marco del referéndum de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Ambiente, Adrián Peña, invitó este viernes a debatir al intendente de Canelones e integrante de la oposición, Yamandú Orsi en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) .

El jerarca colorado dijo en el programa radial Paren Todo (El Espectador) que es "materia dispuesta para debatir, pero (que) no se ha dado ninguna posibilidad por el momento". No obstante, está "a la orden de cualquier debate".



Consultado sobre si tiene alguna preferencia de con quién debatir, respondió: "Alguien con quien me interesaría intercambiar, ya que somos de Canelones, es con el intendente Orsi. Sería un debate entre canarios. Viendo los números de la cantidad de indecisos que hay en el departamento de Canelones, que son muchos, según algunas consultoras, podría ser interesante".

El sábado pasado, Orsi, en declaraciones a Telenoche (Canal 4), dijo que a él no le "interesa mucho debatir". Cree que "hay actores que están en eso y que están en el Parlamento y son los actores naturales".



Además, sostuvo que le parece que participar en debates por la Ley de Urgente Consideración no es beneficioso para el Congreso de Intendentes. "Por el clima que debe reinar en ese ámbito, que es un ámbito de interrelación donde a veces los intereses que nos mueven son nuestra relación con el poder central, me parece que no nos hace bien", explicó.