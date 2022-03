"Acá el 'NO' nada": vecino del Cerro increpó y quiso expulsar a militantes a favor de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hablan de democracia, pero te quieren echar de un barrio. Así me gritó Germán, por defender ideas distintas a las del "SÍ"", escribió la comunicadora Florencia Porro en Twitter, que se encontraba en una actividad de campaña a favor de "NO" derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Cerro.



"¿Me querés filmar?, hola, me llamo Germán Gutiérrez, aguante el 'SÍ', no aguante el 'NO'", dijo el hombre a los gritos. "No te hagas el loco vos tampoco, mongólico", le dijo a otro militante.

Con totalitarios NADA pic.twitter.com/dabCLSDw2i — Florencia Porro (@florencia_porro) March 12, 2022

"Acá en el Cerro aguante el 'SÍ', acá te saco a volar, a volar", le dijo el vecino a los militantes que se encontraban con banderas y distintivos del Partido Nacional.



"Manga de atrevidos que vienen acá al barrio, nos están matando de hambre", concluyó el hombre, y se quejó de que el presidente Lacalle Pou haya viajado a Chile a la asunción de Boric.