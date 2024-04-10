A casi tres meses de las elecciones internas: ¿Cuál es el principal problema del país para los uruguayos?

Redacción El País

La encuestadora Cifra realizó una encuesta abierta con respecto a cuál es el principal problema del país y el que más preocupa a casi la mitad de los uruguayos es la delincuencia y el narcotráfico "como un conjunto de problemas".

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo en Telemundo (Canal 12) que la delincuencia y la inseguridad están en el primer lugar de la medición, con un 47%; el trabajo y la desocupación aparecen en el segundo, con 15%, seguidos de cerca por inflación, sueldos y pobreza.

"A la hora de pensar en el principal problema el primero por lejos, es la inseguridad, y luego la economía", señaló Pomiés.

Hasta hace poco la visión sobre cuál era el problema más importante del país tendía a ser diferente según las posiciones políticas. Los votantes de la coalición estaban más preocupados por la inseguridad que por la economía, y los del Frente Amplio consideraban que los problemas económicos eran más serios que los de seguridad. Hoy ya no es así, y la mayoría de los dos bloques piensan que el principal desafío hoy es la inseguridad, señala el estudio. En el único grupo en el que las opiniones están claramente divididas es entre los que aún no saben a quién votarían: 39% de los indecisos piensa que el principal problema es económico y 37% cree que es la inseguridad.

La percepción de los votantes sobre cuál es el principal problema del país tuvo muchas variaciones en el último quinquenio, pero este año electoral empieza con una configuración de preocupaciones muy similar a la que se observaba en el ciclo electoral anterior, el de 2019. La inseguridad es percibida como el problema principal por la mayoría, y una minoría considera que es más prioritaria la economía. Con esa configuración de opiniones, la coalición ganó en las elecciones de 2019. "Esto, desde luego, no es un anticipo de lo que sucederá en 2024, porque hoy la coalición es gobierno y debe convencer que tiene las herramientas para revertir un problema que la población considera que se está deteriorando rápidamente en estos últimos 2 años, Y el Frente Amplio debe argumentar que lo puede hacer mejor, aunque cuando dejó el gobierno la gente estaba aún más preocupada por la inseguridad que lo que está hoy", señala el reporte.

"El peligro que corre el país en su conjunto a mediano plazo es que los votantes decidan que ningún gobierno democrático puede disminuir la inseguridad, una tendencia que ya se está viendo en otros países de la región", concluye el texto.

Efectivos policiales en el marco de un operativo. Foto: Estefania Leal/El País.

Ficha técnica

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de Cifra en todo el país: 1.198 entrevistados entre los días 7 y 20 de marzo de 2024.

El universo representado por la muestra es la población en edad de votar en las próximas elecciones, con acceso a teléfono fijo o celular en todo el país (urbano y rural).