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El País Información Policiales

Un hombre prendió fuego a una mujer en situación de calle en Parque Rodó; permanece internada grave

La víctima fue diagnosticada con quemaduras de segundo grado en cara, pecho y miembro superior. Según consta en el parte policial, ella no conocía a su atacante.

19/03/2024, 19:20
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Gente en situación de calle en Parque Rodó
Gente en situación de calle en Parque Rodó.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Redacción El País
En la madrugada de este martes un hombre atacó a una mujer en situación de calle, lanzandole un líquido inflamable. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Parque Rodó.

La denuncia fue radicada al 9.1.1 poco antes de las 2:00 de la mañana, por la presencia de una mujer de 48 años en situación de calle y con la ropa prendida fuego en Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Luis Piera, según consta en el parte policial.

Posteriormente la víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde se le diagnosticó que había sufrido quemaduras de segundo grado en cara, pecho y miembro superior. Allí, manifestó a las autoridades que quien la había atacado había sido un hombre a quien ella no conocía y procedió a radicar la denuncia.

Luego la mujer fue trasladada al Centro Nacional de Quemados (Cenaque), donde permanece internada en estado grave.

Irá a prisión la mujer acusada asesinar a un hombre de 75 años cuyo cuerpo fue encontrado en un incendio

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