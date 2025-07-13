Un hombre intentó asesinar a su expareja pero el hijo de la víctima logró salvarla: ocurrió en Salto

Un intento de femicidio en Salto fue detenido por el hijo de la víctima justo a tiempo. La mujer fue herida con un arma blanca y está internada, mientras que el agresor recibió un golpe en la cabeza y terminó internado por un posible ACV, aunque permanecerá detenido.

El hecho encendió la alerta de las autoridades de Salto por la magnitud del episodio.

Eran las 4:30 de este sábado cuando un móvil policial concurrió a la Calle 12 esquina Orestes Lanza, en el Barrio Salto Nuevo, por el caso de una mujer que había resultado con una herida de arma blanca por parte de su expareja.

En el lugar, la Policía habló con la víctima, una mujer de 55 años de quien expresó estar herida en el abdomen y manifestó que su expareja, un hombre de 60 años había irrumpido en su hogar mientras dormía y sin mediar palabras la agredió mediante “puntazos” con una cuchilla.

A todo esto su hijo, de 38 años, intervino para evitar la tragedia: forcejó con el agresor y le propinó un golpe en la cabeza al agresor.

Las personas fueron trasladadas al Hospital Regional Salto. La víctima fue asistida por un médico de guardia que le diagnosticó una herida de arma blanca en hemitórax izquierdo, por lo que pasó a estudios de tomografía.

Mientras tanto, el hijo de la víctima fue diagnosticado con una herida de arma blanca en el abdomen superior y en el miembro superior izquierdo.

El agresor, en tanto, sufrió una cortante en el cuero cabelludo y se analizó un posible ACV. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, que dispuso que se mantenga la detención del agresor, entre otras diligencias. Trabajó en la escena del hecho personal de Policía Científica.