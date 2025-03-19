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El País Información Policiales

Un hombre asesinó a su expareja en Lavalleja: se habían separado en setiembre y tenían una hija de 8 años

El asesino, de 57 años, ya había sido denunciado por un delito de violencia doméstica especialmente agravado, pero el caso no correspondía a esta pareja.

19/03/2025, 07:33
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Camionetas de la Policía durante un operativo.
Camionetas de la Policía durante un operativo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Redacción El País
Un hombre de 57 años asesinó a su expareja, una mujer de 40, y luego se suicidó en una casa del barrio Estación Lavalleja, en el departamento de Lavalleja. Según el parte policial divulgado, los cuerpos fueron encontrados en la noche del martes luego de una denuncia de la hermana de la víctima del femicidio.

Entre los dos integrantes de la pareja no había denuncias previas, pero el hombre ya había sido denunciado en abril de 2012 por un delito de violencia doméstica especialmente agravado.

Cuando llegó la Policía a la casa, encontró los cuerpos de ambos y pidió asistencia médica. Los profesionales de la salud constataron las muertes.

El cuerpo del indagado fue hallado con una pistola y un arma blanca. En el lugar trabajó la Policía Científica y la fiscal Marlene Canosa.

El hombre y la mujer tenían una hija de 8 años

La mujer asesinada y el hombre que se suicidó tenían en un común una hija de ocho años, que raíz de este caso quedó al cuidado provisorio de un familiar directo por parte materna, según dispuso el juez Gabriel Espino.

La pareja se había separado en setiembre de 2024.

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