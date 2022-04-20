Se investiga posible femicidio en Las Piedras

CANELONES

Una mujer de 68 años apareció muerta en su hogar por disparo de arma de fuego. Su pareja, un hombre de 73 años, le habría disparado y luego intentó suicidarse.

Este miércoles por la mañana apreció muerta en su hogar, por disparo de arma de fuego, una mujer de 68 años en las calles calle Juana de Arco y Simón Bolívar, en Las Piedras. La hipótesis que maneja la policía es de "posible femicidio" por parte de su pareja, un hombre de 73 años que tras dispararle intentó quitarse la vida.

Según informó la policía, el hombre fue trasladado al hospital más cercano y permanece con vida. No se registraron denuncias previas por violencia de género.

Trabajan en el caso la fiscal Verónica Bujarín, la policía científica y el departamento de homicidios.