Recapturaron a motochorro que dejó en CTI a una mujer y quedó libre por un "error administrativo"

La Policía recapturó este sábado en Malvín Norte al motochorro que robó varias carteras en la zona de Pocitos y dejó a una de sus víctimas en CTI. Por un "error administrativo" de Fiscalía, había quedado en libertad. Este sábado, la Fiscalía de Flagrancia de 6.º Turno formalizó la investigación respecto del hombre, de 39 años, por un delito de rapiña en concurso formal con lesiones personales.

Como medida cautelar, se dispuso prisión preventiva por 90 días, mientras avanza la investigación.

Según detalló Fiscalía, el hombre fue identificado "a partir de registros de videovigilancia, el análisis de intentos de uso de tarjetas robadas y otras actuaciones policiales". En un allanamiento posterior se recuperaron varios de los objetos robados. Investigan si el hombre estuvo involucrado en otras rapiñas.

Pocitos

Motochorro le arrebató la cartera a una mujer de 54 años en Marco Bruto y Luis Lamas. Todos los detalles en @TelenocheUy pic.twitter.com/5ko6fk9oBY — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) May 25, 2026

Rapiñas de carteras y una mujer en CTI

El hombre había sido detenido a fines de la semana pasada, tras ser buscado por distintas rapiñas en Pocitos. Las víctimas principalmente eran mujeres mayores de edad.

Uno de los robos ocurrió el lunes 27 de mayo en el cruce de Marco Bruto y Luis Lamas y fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima fue una mujer de 54 años, que fue arrastrada por el delincuente que le robó su cartera.

En otro caso, un robo en Pocitos terminó con una mujer de 66 años internada un CTI, en coma y con respirador, tras caer al suelo y golpearse la cabeza. Sucedió a las 17:00 del miércoles 6 de mayo en Benito Blanco y Scoseria, cuando la víctima iba caminando.

"Error administrativo"

Se trata de un hombre de 39 años con varios antecedentes penales. Durante un allanamiento en su casa, en el barrio Malvín Norte, se detuvo también a su pareja y se le incautó la moto y distintos elementos que lo vinculan a las rapiñas.

Sin embargo, tras quedar a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 6to turno, ocurrió un “error administrativo” y recuperó la libertad, según fuentes policiales. Se venció por 10 minutos el plazo para solicitar el denominado “corte de detención"; es decir, la audiencia judicial donde un juez evalúa si el arresto se realizó conforme a la ley.

De esta manera, tal como lo establece el Código de Proceso Penal, el fiscal debió dejarlo en libertad. Ahora la misma Fiscalía solicitó nuevamente su detención, por lo que se liberó una requisitoria para dar con su paradero.

Un patrullero y policías en la calle. Foto: Estefanía Leal.

Desde Fiscalía se informó a El País que "a partir de errores en la coordinación logística para el traslado del detenido y algunas dificultades con el sistema informático, no se llegó a cumplir con el plazo para realizar la audiencia de control de legalidad de la detención". Sin perjuicio, la Fiscalía de Flagrancia de 6° turno solicitó inmediatamente una nueva orden de detención.

"La Fiscalía de Corte investigará las causas por las que se padeció dicho error, para lo cual el propio fiscal involucrado se puso a disposición de inmediato a efectos de brindar las explicaciones del caso", expresó el organismo.