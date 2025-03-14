Nuevo accidente laboral: hombre de 39 años falleció mientras realizaba "tareas de inmersión" en una maltería

Redacción El País

En la mañana de este viernes se produjo un nuevo accidente laboral fatal. La víctima era un hombre de 39 años que se encontraba trabajando en una maltería en Colonia.

Según indicó la Jefatura de Policía local en un comunicado, las causas detrás del deceso se están investigando pero, lo que se sabe hasta ahora, es que el hombre estaba realizando "tareas de mantenimiento, de inmersión, en las piletas existentes".

En el lugar trabaja personal de Policía Científica.

"Hace falta mucho trabajo", dijo ministro

Juan Castillo, ministro de Trabajo. Foto: Francisco Flores.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, tomó conocimiento de este accidente fatal al cierre del acto de asunción de las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo, por lo que informó sobre el siniestro en rueda de prensa.

"Hace pocos minutos al terminar el acto nos avisan y, a pesar de la preocupación que trasladamos ayer, de la sensibilidad que hay a flor de piel de la sociedad producto de una serie de accidente laborales que terminan siendo de características graves como este caso del que tenemos pocos datos, nos demanda que hace falta mucho trabajo", manifestó Castillo en referencia a otro accidente fatal que tuvo lugar 24 horas antes y que derivó en un paro del Sunca, suspensión de las actividades en la Udelar y en una reunión tripartita con autoridades de los distintos sectores involucrados.

En el caso de este jueves el fallecido fue un hombre de 46 años que cayó de un andamio en Montevideo, mientras pintaba el comedor universitario ubicado en Emilio Frugoni y Guayabos. Pese a que el informe sobre este accidente es preliminar, todo indica que el siniestro se dio debido a un incumplimiento de la normativa de seguridad por lo que las nuevas autoridades de la cartera de Trabajo alertaron que esta muerte "se podía haber evitado".

Sobre el siniestro en Colonia, Castillo dijo no tener datos por el momento. "Lo cierto es que independientemente de si la empresa otorgó todas las medidas (de seguridad), o si el trabajador cumplió con sus obligaciones, hoy estamos frente a un accidente que costó una vida, entonces esto nos compromete a todos", manifestó.

Aseguró que a raíz del accidente de este jueves las autoridades se reunieron "a los efectos de salir rápidamente en una campaña pública por la protección de la salud laboral" y que se están "tomando notas" de lo que hace falta para que las inspecciones se hagan sin la necesidad de que haya una denuncia previa pero que la mayor dificultad que enfrenta el área de inspección es la falta de personal.