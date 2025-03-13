Muerte del trabajador que cayó de un andamio "podía haberse evitado", dijo inspector general

Redacción El País

La muerte de un trabajador de 46 años este jueves, que cayó al vacío cuando se encontraba pintando el comedor universitario ubicado en Emilio Frugoni y Guayabos, derivó en una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar la situación y "realizar un llamamiento conjunto a activar al máximo los mecanismos de prevención de accidentes".

A la salida de este encuentro, el inspector general de Trabajo, Luis Puig, dijo en rueda de prensa que este accidente y los últimos ocurridos son "un llamamiento, una exhortación al cumplimiento de la normativa laboral".

Previo a este encuentro, Héctor Abad, secretario Nacional de Seguridad Laboral del Sunca había informado que el fallecido "estaba trabajando en un andamio a más de seis metros de altura con una escalera arriba, no tenía cinto ni cuerda", según declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

Consultado respecto a esto, Puig manifestó que el caso aún se está analizando y que el informe del siniestro es preliminar.

"Pero las características de cómo ocurrió el siniestro implican que es una situación que podía haberse evitado con el cumplimiento de las normas básicas, que establecen que a más de dos menos de altura hay que tener los mecanismos de seguridad que permitan desarrollar la tarea sin asumir riesgos absolutamente innecesarios". "Lo que ocurrió hoy se hizo sin las más elementales normas de seguridad, por tanto es un llamado de atención serio al cumplimiento de las normas para todos los actores", añadió.

Por este hecho, el Sunca paralizará sus actividades este viernes de 9:00 a 13:00 horas. También la Universidad de la República (UdelaR) se declaró en duelo y suspendió las actividades universitarias centrales.

Accidente laboral en el comedor universitario. Foto: Francisco Flores/El País.

El comunicado de la UdelaR

"La Universidad de la República se encuentra de duelo ante la trágica muerte de un trabajador, perteneciente a una empresa constructora a cargo de una obra que se desarrolla en un local universitario", afirmó la institución en un comunicado.

"Este lamentable suceso ha conmovido profundamente a toda nuestra comunidad. Frente a los hechos, el Rectorado resolvió la suspensión de todas las actividades universitarias centrales los días jueves 13 y viernes 14 de marzo, al tiempo que exhortó a los servicios universitarios a implementar las medidas correspondientes", agregó.

La "suspensión de las actividades centrales" no implica necesariamente la suspensión de clases, ya que la suspensión de actividades en las facultades queda a criterio de cada servicio universitario.

La Udelar puntualizó que se solicitó a la empresa encargada de la obra que de "toda la información" relativa al hecho, y que "colaborará en todo lo que esté a su alcance para esclarecer lo sucedido".