Investigan presunto femicidio: una mujer fue encontrada muerta junto a su pareja

Artigas

Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en la madrugada de este martes y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años.



La Policía investiga un presunto femicidio y posterior suicidio ocurrido en el departamento de Artigas en la madrugada de este martes.

Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en una casa y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años. Juntos tenían dos hijos.

Efectivos policiales, médicos forenses y la fiscal del caso se presentaron en el lugar donde ocurrió el hecho e investigan el desenlace del mismo.

Según dijeron fuentes policiales a El País, la línea de investigación en la que trabajan, parte de la hipótesis de que el hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida.

