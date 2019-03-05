Investigan presunto femicidio: una mujer fue encontrada muerta junto a su pareja
Artigas
Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en la madrugada de este martes y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años.
La Policía investiga un presunto femicidio y posterior suicidio ocurrido en el departamento de Artigas en la madrugada de este martes.
Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en una casa y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años. Juntos tenían dos hijos.
Efectivos policiales, médicos forenses y la fiscal del caso se presentaron en el lugar donde ocurrió el hecho e investigan el desenlace del mismo.
Según dijeron fuentes policiales a El País, la línea de investigación en la que trabajan, parte de la hipótesis de que el hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida.
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