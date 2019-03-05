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El País Información Policiales

Investigan presunto femicidio: una mujer fue encontrada muerta junto a su pareja

05/03/2019, 15:34
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Tras el ataque, el hombre fue trasladado a un hospital. Su vida no corre peligro. Foto: Archivo El País

Artigas

Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en la madrugada de este martes y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años.

La Policía investiga un presunto femicidio y posterior suicidio ocurrido en el departamento de Artigas en la madrugada de este martes. 

Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida en una casa y junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39 años. Juntos tenían dos hijos.

Efectivos policiales, médicos forenses y la fiscal del caso se presentaron en el lugar donde ocurrió el hecho e investigan el desenlace del mismo.

Según dijeron fuentes policiales a El País, la línea de investigación en la que trabajan, parte de la hipótesis de que el hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida. 

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