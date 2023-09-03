Investigan femicidio en Piedras Blancas: su expareja le disparó y huyó, para luego entregarse

Redacción El País

Una mujer de 38 años fue asesinada el viernes pasado por su expareja en el barrio Piedras Blancas, en Montevideo. El hombre le disparó dos tiros en la cabeza y huyó, pero finalmente se entregó a la Policía, después de que se constatara el fallecimiento.

Este domingo, el fiscal de Delitos Sexuales Schubert Velázquez formalizará la investigación del presunto femicidio, informaron a El País fuentes del ministerio público.

El crimen ocurrió en la esquina de Luis Azarola Gil y Carlos Pérez Montero, donde el asesino había citado a la mujer para venderle una moto. Al encontrarse, él sacó un arma y apretó el gatillo desde corta distancia. Luego, huyó.

Testigos llamaron a la Policía y la víctima fue trasladada a la Policlínica de Capitán Tula. Los médicos lograron reanimarla, por lo que la derivaron a un centro hospitalario, pero al rato murió.

Ella y el hombre eran padres de un niño de 12 años. Según informó Canal 12, su actual pareja se había ofrecido a acompañarla al encuentro, pero ella le dijo que no era necesario.

María Cecilia Romero, vecina de Piedras Blancas, dio su testimonio a Canal 12. “Yo vivo a media cuadra de lo que pasó, en la esquina. Íbamos saliendo con mi hijo a hacer los mandados y sentimos dos impactos. Obviamente nos demoramos en salir por el miedo de que hubiera sido algún robo o una bala perdida”, contó.

Romero y su hijo luego asistieron a la víctima, después de que el victimario la dejara sola. “Nuevamente tenemos que estar lamentando la vida de una mujer. No sabemos qué es lo que está pasando en la cabeza de las personas en general. Hoy hay un niño chiquito de 12 años que está llorando a su mamá”, expresó la vecina.

“Todos los vecinos estamos consternados porque no podíamos tocarla, porque no sabíamos si podíamos hacer algo mal”, lamentó la vecina de Piedras Blancas.