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El País Información Policiales

Intento de femicidio en Rivera: un hombre de 64 años apuñaló a su pareja, una mujer de 66

El ataque le provocó a la mujer “múltiples heridas cortantes”, un golpe “de gran magnitud” en la cabeza y una fractura en el brazo. El agresor fue detenido y está a disposición de la Fiscalía.

20/10/2023, 13:06
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Operativo policial
Operativo policial.
Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Redacción El País
Un hombre de 64 años intentó matar a su pareja, una mujer de 66. El agresor atacó a la víctima con un cuchillo y le provocó “múltiples heridas cortantes”, un golpe en la cabeza “de gran magnitud” y una “fractura de húmero izquierdo” con desplazamiento, según el parte policial al que accedió El País.

El episodio ocurrió en la mañana del jueves en Rivera, en la calle Tabaré del barrio Misiones. La mujer se encontraba en su casa cuando su pareja la atacó con un arma blanca.

Efectivos policiales concurrieron a la vivienda y lograron detener al agresor y trasladar a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía.

Hombre de 27 años fue asesinado de varios disparos en Paysandú; un menor fue detenido por el crimen

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