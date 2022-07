¿Quién es el hombre que se atrincheró en el Barrio Reus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hombre que permanece atrincherado en un local del Barrio Reus desde este mediodía se hizo conocido en 2017 por protestar con carteles frente a las distintas sucursales de Porto Seguro. Allí advertía que la aseguradora no quería pagarle los daños que se habían ocasionado en su comercio, que se había incendiado.

En octubre de 2017 el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento del hombre por haber provocado el incendio en el local, en el que se vendían telas de seda.



El dictamen de Perciballe, al que en su momento tuvo acceso El País, señalaba que el 8 de marzo de ese año, Porto Seguro había firmado un contrato con la empresa Namerit S.A., cuyo titular era el indagado. Una semana más tarde, el 15 de marzo, Porto Seguro aseguró la mercadería existente en el local por US$ 850.000. Como contrapartida de ello, Namerit se obligaba a abonar la suma de US$ 8.980 a pagarse en seis cuotas de US$ 1.496.

El 22 de marzo, dos semanas después de haber contratado la póliza, el local de Namerit S.A. fue incendiado “en forma intencional”, según señalaba la resolución de Perciballe. El siniestro redujo a escombros el comercio y a la vez arrasó con la mercadería existente en el lugar.



Tras ello, el empresario se presentó ante la aseguradora a solicitar el cobro del seguro. Según señalaba Perciballe, existía “un conjunto de indicios” —la cantidad de mercadería quemada constatada por peritos— que permitían sospechar que el empresario se encontraba relacionado con el incendio del local como “forma de obtener el cobro del seguro contratado”.



El 28 de febrero de 2018 la Justicia confirmó la sospecha, y procesó sin prisión al empresario por estafa contra la aseguradora.