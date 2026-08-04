“Hay que matar al botón”: dieron el alta y citan a declarar a policía atacado junto a su familia en Salto

Un policía fue atacado el martes de la semana pasada por un grupo de personas frente a su casa en el barrio Andresito, en Salto. Tras esto, debió permanecer internado hasta el jueves, cuando recibió el alta médica.

Según relataron el funcionario y su familia, varias personas llegaron a su vivienda arrojando piedras y gritando “acá está la hija del botón”, en referencia a su hija, quien aseguró que es víctima de acoso en el liceo por ser su padre policía.

La pareja del funcionario salió de la casa para intentar hablar con los adultos agresores, pero tanto ella como su hija fueron agredidas. Durante el ataque, incluso le arrancaron un mechón de pelo a la menor.

Las dos lograron alejarse corriendo y llamaron al policía, que se encontraba dentro de la vivienda. El funcionario salió vestido de particular y sin su arma para intentar defenderlas. En ese momento, un grupo comenzó a golpearlo con palos, puños y patadas, mientras gritaban “hay que matar al botón”, relataron testigos.

Ricardo González, representante del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), señaló que el funcionario, socio del gremio, fue “cobardemente atacado por 15 personas, de las cuales al menos 13 serían mayores de edad".

El sindicato puso a disposición del policía su equipo jurídico y se encuentra coordinando con el Ministerio del Interior para que reciba contención psicológica. El funcionario también deberá ser examinado por un médico forense.

“No sería alocado pensar en sacarlo del barrio. Depende también de si él quiere retirarse de ahí”, sostuvo González tras ser consultado, aunque agregó que desde el sindicato están “convencidos” de que debería ser trasladado.

Según González, las personas involucradas ya fueron identificadas debido a que la Policía intervino después del episodio.

El abogado Joaquín Abal dijo a El País que debería analizarse la aplicación del delito de agravio contra la autoridad policial. “Un policía es policía las 24 horas. No podemos exigirle que actúe siempre como tal y protegerlo únicamente cuando está de uniforme. Es momento de poner sobre la mesa la aplicación del delito de agravio contra la Policía”, aseguró.

El funcionario fue citado a declarar, pero debido a que su defensa no se encuentra en el departamento se reagendará una fecha.