Fuga de garrafa de 13 kilos dejó a una mujer con quemaduras graves: investigan si fue intencional

Una mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, el rostro y las manos tras una fuga registrada en su cocina. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en Juan Dios de Peza y Barroso, en el barrio de Buceo.

"Lo que ocurrió fue una deflagración de ambiente, una mezcla explosiva de gas con presencia de oxígeno", explicó Sebastían Camejo, vocero de Bomberos, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

La víctima, de 44 años, fue encontrada por personal de Bomberos en el suelo de su cocina luego de que los vecinos solicitaran ayuda tras escuchar una explosión, y trasladada al Hospital Pasteur.

Puerta de entrada del Hospital Pasteur, en Larravide 2458. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

"El gas provino de una cocina conectada a una garrafa de 13 kilos. Se encuentra trabajando el departamento de siniestros de Bomberos, y, si bien esto recién comienza, hay varios indicios de que hubo una intencionalidad, pero la carátula de esto puede cambiar", agregó.

La vivienda sufrió daños estructurales "menores" tras el incidente. En la escena trabaja personal de Bomberos, policías del PADO y la Guardia Republicana.

Condenan a cinco años de prisión a conductor que provocó siniestro en ruta 6 donde murieron tres jóvenes

La Fiscalía Departamental de Toledo condenó el pasado miércoles a un hombre que durante la noche del 9 de julio protagonizó un siniestro de tránsito fatal en la ruta 6 en el que murieron tres jóvenes. El individuo, de 56 años, se encontraba manejando bajo los efectos del alcohol.

Según informó Fiscalía, el hombre fue condenado como autor de un delito complejo de homicidio culpable a la pena de cinco años y un mes de penitenciaría, tras un proceso abreviado.

Móvil de Policía Caminera. Foto Archivo El País.

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 de la noche del 9 de julio, a la altura del kilómetro 24,900 de la ruta 6, en el departamento de Canelones. Un auto iba por ruta 6 de oeste a este y fue impactado de costado por otro auto que intentaba cruzar la ruta.

A causa de este choque, el auto que iba por la carretera impactó frontalmente contra un ómnibus. Los tres ocupantes que iban en ese auto murieron en el lugar: el conductor, de 28 años, y dos acompañantes también varones de 20 y 25.

El segundo auto, el que intentó cruzar la ruta, era conducido por el hombre condenado, a quien se le realizó una espirometría que arrojó un resultado positivo: 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría y sufrió heridas leves que no ameritaron el traslado a un sanatorio. Los 16 pasajeros resultaron ilesos.