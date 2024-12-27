Femicidio en Soriano: hombre confesó haber matado a su expareja a puñaladas mientras esta dormía

Redacción El País

Un hombre de 60 años fue imputado este viernes por el femicidio de su expareja, una mujer de 47 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida este miércoles de Navidad en una zona rural cercana a la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano.

Tal y como detalló en rueda de prensa la fiscal del caso, Stella Alciaturi, el hombre fue imputado por un homicidio muy especialmente agravado por femicidio y especialmente agravado por la premeditación, e irá a prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación. La pena por el delito que se le imputó oscila entre los 15 y los 30 años de cárcel.

Además, se computó un agravante por "alevosía", "lo que significa un ataque a traición contra una víctima indefensa", explicó la fiscal. Según el relato del agresor, no tenía intención de matarla, pero la atacó mientras dormía.

La Dirección de Investigaciones recabó toda la evidencia el 25 de diciembre para formalizar al detenido. Luego de conseguir el informe forense, la fiscal formalizó la investigación este viernes.

La víctima y el victimario habían tenido una relación "muchos años atrás", dijo la fiscal. Fruto de ese vínculo, hay dos hijos.

El hombre estuvo "tranquilo y dispuesto a relatar los hechos" a Fiscalía, confirmó Alciaturi, y apuntó que, por más que haya confesado el delito, esa confesión no se puede presentar en juicio ni se puede exigir que el hombre declare.

El femicidio

La mujer de 47 años fue asesinada este miércoles 25 de diciembre en una zona rural cercana a la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. La víctima fue hallada muerta dentro de su hogar y la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 60 años, como presunto autor del crimen.

La mujer pasó la Nochebuena junto a sus hijos, que viven en la misma zona. Este miércoles los hijos fueron a su casa y la encontraron muerta, con varios cortes en el cuello y la cara.

Más tarde, según reportó el medio local Agesor, fue detenido un hombre de 60 años, expareja de la víctima, quien este viernes fue imputado y enviado a prisión preventiva.