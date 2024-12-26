Asesinato en Soriano: mujer de 47 años fue hallada muerta en su casa y detuvieron a su expareja

Redacción El País

Una mujer de 47 años fue asesinada este miércoles 25 de diciembre en una zona rural cercana a la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. La víctima fue hallada muerta dentro de su hogar y la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 60 años, como posible autor del crimen.

La mujer pasó la Nochebuena junto a sus hijos, que viven en la misma zona. Este miércoles los hijos fueron a su casa y la encontraron muerta, con varios cortes en el cuello y la cara.

Más tarde, según reportó el medio local Agesor, fue detenido un hombre de 60 años, expareja de la víctima, con quien convivió hasta hace pocos días. El caso se investiga como presunto femicidio.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de 2° Turno de Mercedes a cargo de Vanesa Pereira. Trabajó en el lugar Policía científica.