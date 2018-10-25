Femicidio en Belvedere: hombre de 78 años a prisión

Violencia de género

Asesinó a su pareja de 68 mientras ella miraba televisión.

La Justicia dictó prisión para el hombre de 78 años que el lunes pasado mató de dos disparos a quemarropa a su pareja de 68 en Belvedere.

Ayer de tarde, el juez le imputó homicidio muy especialmente agravado por femicidio y violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo.

La mujer, identificada como María Nibia Pereira Bentos, fue baleada en su domicilio, ubicado en el cruce de Rodolfo Rincón esquina Carlos de la Vega.

El homicida, que no tenía antecedentes penales, fue detenido en el lugar de los hechos sin ofrecer resistencia. En la escena del crimen la Policía incautó un revólver.

El hecho.

Ambos mantenían una relación afectiva de cinco años y vivían en la finca hace dos. "El indagado desde hace un tiempo atrás bebe alcohol en forma reiterada y cada vez que volvía a su hogar generaba discusiones con la víctima, amenazándola con el arma de fuego y expresándole que mataría a todos", señala la solicitud de formalización.

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El pasado lunes, sobre las cinco de la tarde, tras volver del bar, el indagado la agrede y rompe objetos de la casa. Luego, mientras la mujer se sienta en el sillón del living a mirar televisión, él toma un arma calibre 38 que estaba arriba de un ropero, y le efectúa dos disparos a la mujer. La mata en el acto.

Pasados unos 15 minutos, el indagado se comunicó con un vecino por la ventana y le pidió que llame a la nuera de la víctima. Ella acude al lugar y llama al 911. Cuando llega la Policía, el homicida les dice a los agentes que fue él quien la mató. Luego, se dirige al ropero y entrega el arma de fuego. Lo detienen en ese momento.

El imputado dijo en la Fiscalía que la fallecida le pegaba y que ese día se originó una discusión en la que ella le lanzó varios objetos. Según la investigación de la fiscal del caso, Sabrina Flores, lo expresado por el homicida "no se condice con las evidencias reunidas ya que la víctima estaba sentada en el sillón al momento de los disparos".