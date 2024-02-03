Femicidio de Valentina Cancela: comenzó el juicio y declararon familiares y amigos de la adolescente

Redacción El País

En una audiencia que se extendió durante varias horas, declararon familiares y amigos de la víctima. En el correr de la jornada se hizo presente en el Juzgado del entorno de Valentina conformado por amigos y familiares, entre ellos, su madre, quien se ha expresado públicamente reclamando justicia por las víctimas de violencia de género. El día anterior había declarado personal policial que participó de la investigación.

El femicida confeso, su expareja de 17 años, fue citado tanto el jueves como el viernes. El primer día, declararon 21 testigos en una audiencia que se extendió durante unas 10 horas.

Al retirarse el jueves, la fiscal Fiorella Marzano aseguró a la prensa que el equipo fiscal se mantendrá firme en el pedido de 10 años de medidas socioeducativas privativas de libertad, el máximo posible por ser menor de edad.

Además de estas dos instancias, otros testigos fueron citados para declarar el próximo martes, y no se descarta la posibilidad de que se pueda pedir otra audiencia. En total lo harán más de 40 personas.

Luego de finalizado el juicio, el juez Vital Rodríguez tendrá 15 días para dar su sentencia, por lo que el caso está previsto quede resuelto este mes.

Valentina Cancela tenía 17 años, cuando fue asesinada por su pareja el 16 de agosto. Según relató el joven, en medio de una discusión, él se molestó y la tomó por el cuello hasta que dejó de respirar. El resultado de la autopsia coincidió con el relato.