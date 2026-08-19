Falleció un joven de 26 años que perdió el dominio de su moto mientras hacía wheelie en el Cerro

La Policía Científica analiza la escena de un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 17:00 horas de este miércoles en el barrio Cerro, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según la información primaria disponible gracias a cámaras de videovigilancia, una moto circulaba con dos ocupantes por las calles Bogotá y Prusia, cuando el conductor realizó una maniobra “imprudente” (wheelie) levantando la rueda delantera.

Eso generó la pérdida de dominio de la moto y la caída tanto del conductor como del acompañante sobre el pavimento.

Personal policial de la seccional 24ª llegó al lugar y pidió una emergencia móvil. Finalmente, equipos de asistencia médica constataron la muerte del conductor, un joven de 26 años de edad. También asistieron en el lugar al acompañante, de 17 años.

Escena del siniestro en el Cerro, donde falleció un joven de 26 años haciendo "willy". Imagen: Telenoche

La investigación continúa bajo la órbita de Fiscalía. Se seguirán analizando las imágenes de las cámaras del Ministerio del Interior y privadas y tomando declaraciones a los testigos.

A su vez, se realizará una autopsia al cuerpo del hombre en el Instituto Técnico Forense.