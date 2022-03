Exintendente de Cerro Largo Diego Saravia contó cómo fue el brutal ataque que sufrió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Saravia, padre del fallecido Villanueva Saravia y también exintendente de Cerro Largo (1999-2000), relató cómo sucedió el ataque que sufrió en su casa el pasado lunes y por el que quedó internado hasta este miércoles, tras recibir un disparo en el pecho.

Saravia contó a Subrayado (Canal 10) que estaba trabajando en los alrededores de su casa cuando su hija lo llamó desde Montevideo. "Andaba en el cuatriciclo con el rifle (calibre) 22 por los jabalíes que me rodean la casa". dijo.



"Cuando llegué a la casa, me llamó la atención que el galpón estuviera abierto. Pero, con los apuros, ni cuenta me di. Dejé el rifle, entré y fui a comer apurado. En eso, sentí como que reventó un globo. Abrí la puerta, y un señor me llevó el rifle (al tórax) y me pegó el tiro", comentó.

Saravia explicó que "el rifle no es automático, es tiro a tiro y le costó". "Me iba a asesinar", afirmó el hombre y contó que luego pudo salir al frente de su casa y pedir ayuda, porque estaba perdiendo mucha sangre.



Además, dijo que después constató que el agresor "había cortado la rueda del auto y de la camioneta, con un chuchillo bien filoso, porque las partió". "Quiere decir que me iba a matar a puñaladas. Tuve la suerte de que agarró mi rifle y que la bala pasó por al costado", contó el hombre de 73 años.