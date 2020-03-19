En diez días hubo cuatro femicidios en Montevideo y Maldonado
POLICIALES
Desde el 4 al 14 de marzo de produjeron cuatro femicidios: tres en Montevideo y uno en Maldonado.
Entre el 4 y el 14 de marzo hubo cuatro femicidios en Montevideo y en Maldonado.
El miércoles 4 de marzo el cuerpo de Ariana Romina Méndez de 20 años fue hallado sin vida. La joven fue asesinada por su pareja, de 32 años, que tenía una denuncia por violencia doméstica radicada por otra mujer, según informó La Diaria.
De acuerdo a la pericia forense, la mujer fue asfixiada 48 horas antes de que se encontrara su cuerpo ya sin vida. Por lo tanto, se presume que el hecho ocurrió el lunes 2.
El 8 de marzo la Policía encontró el cuerpo de una mujer de 65 años en el kilómetro 160 de la ruta 9, en una zona boscosa a escasos metros del arroyo José Ignacio (Maldonado). Había sido vista por última vez el pasado jueves 5 del mismo mes.
Desde el viernes 6, la Policía había montado un gran operativo de búsqueda para dar con la mujer. Se había desplegado un helicóptero de la unidad aérea del Ministerio del Interior y varios efectivos policiales realizaron una búsqueda paralela por tierra.
El operativo se había iniciado luego de que esa mañana se encontrara el cuerpo de un hombre ahorcado en un árbol cerca del Club del Lago. A pocos metros de la escena había un auto que estaba a nombre de la mujer que figuraba desaparecida.
Según la investigación, el hombre y la mujer mantenían una relación desde hacía aproximadamente un año y medio, pero no convivían juntos.
El 4 de marzo, en tanto, un militar retirado agredió a una mujer en Ciudad Vieja (Montevideo), que luego falleció el día 13 a raíz de "las graves lesiones que presentaba", comunicó La Diaria.
Finamente, el 14 de marzo personal policial y la hermana de la fallecida encontraron el cuerpo de Zulema Carmela Silva de 77 años sin vida en su vivienda de Montevideo, informó Radio Universal.
La mujer "presentaba una herida con un arma blanca" y en el lugar se encontró el objeto "con la que se presume se originó el ataque".
La pareja identificada como Carlos María Grie de 77 años fue encontrado en un ropero con un cuchillo de mesa y u201cposiblesu201d signos de autoeliminación, se agrega.
Violencia doméstica
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
u2022 Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
u2022 Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
u2022 Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
u2022 Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
u2022 Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
u2022 Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
u2022 Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
u2022 Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
u2022 Cambiar las rutinas si te persiguen.
u2022 Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
¿Encontraste un error?