En diez días hubo cuatro femicidios en Montevideo y Maldonado

POLICIALES

Desde el 4 al 14 de marzo de produjeron cuatro femicidios: tres en Montevideo y uno en Maldonado.

Entre el 4 y el 14 de marzo hubo cuatro femicidios en Montevideo y en Maldonado.

El miércoles 4 de marzo el cuerpo de Ariana Romina Méndez de 20 años fue hallado sin vida. La joven fue asesinada por su pareja, de 32 años, que tenía una denuncia por violencia doméstica radicada por otra mujer, según informó La Diaria.

De acuerdo a la pericia forense, la mujer fue asfixiada 48 horas antes de que se encontrara su cuerpo ya sin vida. Por lo tanto, se presume que el hecho ocurrió el lunes 2.

El 8 de marzo la Policía encontró el cuerpo de una mujer de 65 años en el kilómetro 160 de la ruta 9, en una zona boscosa a escasos metros del arroyo José Ignacio (Maldonado). Había sido vista por última vez el pasado jueves 5 del mismo mes.

Desde el viernes 6, la Policía había montado un gran operativo de búsqueda para dar con la mujer. Se había desplegado un helicóptero de la unidad aérea del Ministerio del Interior y varios efectivos policiales realizaron una búsqueda paralela por tierra.

El operativo se había iniciado luego de que esa mañana se encontrara el cuerpo de un hombre ahorcado en un árbol cerca del Club del Lago. A pocos metros de la escena había un auto que estaba a nombre de la mujer que figuraba desaparecida.

Según la investigación, el hombre y la mujer mantenían una relación desde hacía aproximadamente un año y medio, pero no convivían juntos.



El 4 de marzo, en tanto, un militar retirado agredió a una mujer en Ciudad Vieja (Montevideo), que luego falleció el día 13 a raíz de "las graves lesiones que presentaba", comunicó La Diaria.

Finamente, el 14 de marzo personal policial y la hermana de la fallecida encontraron el cuerpo de Zulema Carmela Silva de 77 años sin vida en su vivienda de Montevideo, informó Radio Universal.

La mujer "presentaba una herida con un arma blanca" y en el lugar se encontró el objeto "con la que se presume se originó el ataque".

La pareja identificada como Carlos María Grie de 77 años fue encontrado en un ropero con un cuchillo de mesa y u201cposiblesu201d signos de autoeliminación, se agrega.

