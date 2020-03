Avanza la investigación de femicidio en Maldonado

Había sido vista por última vez el pasado jueves. Al día siguiente el Ministerio del Interior publicó a través de su cuenta de Twitter un pedido de colaboración a la población para dar con su paradero. “Falta de su hogar en la ciudad de Maldonado”, decía el texto.

Pero la historia tuvo un trágico final. El cuerpo de esa mujer de 65 años fue hallado ayer en el kilómetro 160 de la ruta 9, en una zona boscosa a escasos metros del arroyo José Ignacio.



Desde el viernes, la Policía había montado un gran operativo de búsqueda para dar con la mujer. Se había desplegado un helicóptero de la unidad aérea del Ministerio del Interior y varios efectivos policiales realizaron una búsqueda paralela por tierra.

El operativo se había iniciado luego de que esa mañana se encontró el cuerpo de un hombre ahorcado en un árbol cerca del Club del Lago. A pocos metros de la escena había un auto que estaba a nombre de la mujer que figuraba desaparecida.



A partir de ese momento se empezó una investigación que, finalmente, derivó en el hallazgo del cuerpo a unos 48 kilómetros de donde se había constatado el suicidio del hombre.



Con la información de que el vehículo hallado junto al cuerpo del hombre era propiedad de la mujer, la Policía comenzó a indagar en el registro de las Cámaras del Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior de Maldonado. Además tomaron declaración a familiares y allegados de la mujer.



A través de las imágenes se pudo constatar que el jueves 5 de marzo la mujer pasó a buscar al hombre por la terminal de ómnibus de Maldonado, según indicaron fuentes del caso a El País.



Luego de ahí se vio cómo el vehículo recorrió distintos lugares del departamento fernandino: Gregorio Aznárez, Bella Vista, Piriápolis y otras zonas. Por las cámaras también se pudo determinar que en un momento el auto pasó de ser conducido por la mujer al hombre.

A las 19:00 horas, entró en el balneario Bella Vista. Según se ve en las imágenes, indicaron las fuentes a El País, cuatro horas después el hombre se retira manejando el vehículo, pero ya no estaba la mujer a su lado.



Según el testimonio que familiares de la mujer dieron a la Policía, el hombre y la mujer solían verse en la zona del arroyo de José Ignacio, donde finalmente se halló el cuerpo de ella.



A unos 48 kilómetros de ese lugar las cámaras registraron el vehículo conducido por el hombre. Cerca del Club del Lago, bajó del auto, caminó unos pasos y se ahorcó en un árbol.



El jefe de Maldonado Julio Pioli Prieto, la fiscal Ana Dean, médico forense y Policía Científica trabajaron en el lugar. La fiscal Dean dijo a El País que se “está trabajando en la autopsia”, pero explicó que el cuerpo de la mujer ya fue identificado por familiares.



“No cabe dudas que se trata de un homicidio, pero todavía no podemos determinar la causa de la muerte”, indicó la fiscal. Sin embargo explicó que se investiga como femicidio.

Según la investigación, indicaron las fuentes, el hombre y la mujer mantenían una relación desde hace aproximadamente un año y medio, pero no convivían juntos.

Dean indicó que no existía “ningún tipo de denuncias anteriores” por violencia doméstica y agregó que “en el vehículo había rastros de sangre, pero no se puede confirmar que fuera de la fallecida porque está en proceso analizar el ADN”.

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.