Dos taxistas fueron condenados por estafar a 32 clientes; robaban tarjetas de crédito o débito de los usuarios
Cuando los pasajeros pagaban el viaje, se quedaban con las tarjetas, veían el pin y en vez de devolverlas les daban otra parecida, pero que no tenía vigencia.
Redacción El País
Dos taxistas fueron condenados por estafar a 32 clientes robándoles las tarjetas de crédito o débito. Además, a otras dos personas se las condenó, y a una tercera se la imputó, por colaborar de distinta forma en la maniobra delictiva.
Los taxistas cobraban el viaje a sus clientes, y cuando estos pagaban, con tarjeta de crédito o débito, veían el pin y en vez de devolverles la tarjeta les daban una parecida, pero que no tenía vigencia, según informó Telemundo (Canal 12).
Cuando se hacían de las tarjetas de los clientes contactaban a otras personas que se encargaban de retirar el dinero que había en las cuentas. Esta maniobra, de la que formaron parte los taxistas y sus cómplices, duró casi tres meses.
Investigadores de la Zona Operacional I de la Policía recibieron las denuncias y comenzaron a investigar para poder detener esta modalidad delictiva. La Policía logró detener a seis personas, entre ellos los dos taxistas condenados por estafa. Además, otros dos fueron condenados, uno imputado y otro fue dejado en libertad.
Por este tipo de estafas, los delincuentes lograron hacerse de más de $2 millones.
Uno de los taxistas fue condenado por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa a la pena de 16 meses de prisión. El otro conductor de taxi tuvo una condena por los mismos delitos a una pena de 17 meses de prisión. 13 meses se cumplirán en la cárcel y los otros cuatro meses bajo el régimen de libertad a prueba.
Las demás condenas fueron con régimen de libertad a prueba. La Policía no descarta que haya más víctimas y más sospechosos de ser parte de esta maniobra.
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