Dos taxistas fueron condenados por estafar a 32 clientes; robaban tarjetas de crédito o débito de los usuarios

Redacción El País

Dos taxistas fueron condenados por estafar a 32 clientes robándoles las tarjetas de crédito o débito. Además, a otras dos personas se las condenó, y a una tercera se la imputó, por colaborar de distinta forma en la maniobra delictiva.

Los taxistas cobraban el viaje a sus clientes, y cuando estos pagaban, con tarjeta de crédito o débito, veían el pin y en vez de devolverles la tarjeta les daban una parecida, pero que no tenía vigencia, según informó Telemundo (Canal 12).

Cuando se hacían de las tarjetas de los clientes contactaban a otras personas que se encargaban de retirar el dinero que había en las cuentas. Esta maniobra, de la que formaron parte los taxistas y sus cómplices, duró casi tres meses.

Investigadores de la Zona Operacional I de la Policía recibieron las denuncias y comenzaron a investigar para poder detener esta modalidad delictiva. La Policía logró detener a seis personas, entre ellos los dos taxistas condenados por estafa. Además, otros dos fueron condenados, uno imputado y otro fue dejado en libertad.

Por este tipo de estafas, los delincuentes lograron hacerse de más de $2 millones.

Uno de los taxistas fue condenado por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa a la pena de 16 meses de prisión. El otro conductor de taxi tuvo una condena por los mismos delitos a una pena de 17 meses de prisión. 13 meses se cumplirán en la cárcel y los otros cuatro meses bajo el régimen de libertad a prueba.

Las demás condenas fueron con régimen de libertad a prueba. La Policía no descarta que haya más víctimas y más sospechosos de ser parte de esta maniobra.