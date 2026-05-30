Detienen en operativo a uno de los principales narcotraficantes de San Carlos: incautan armas, dinero y droga

La policía de Maldonado y efectivos del Departamento de Hechos Complejos, Policía Científica y Guardia Republicana detuvieron el viernes a un importante delincuente en San Carlos. El hombre era considerado uno de los principales narcotraficantes de esa ciudad y contaba con diez antecedentes penales.

La operación "Despertar" llevó más de un año de investigación y estaba centrada en esta persona, según informaron las autoridades en conferencia de prensa. En el allanamiento a su vivienda incautaron 3,5 kilos de cocaína valuados en el mercado ilegal en unos 24 mil dólares. Además, debieron solicitar una retroexcavadora para desenterrar un arsenal que detectaron en el predio. Encontraron allí un rifle calibre 223 similar a un AR-15, pistolas Glock 9 milímetros, revólveres de distintos calibres, rifles, escopetas de trombón y una importante cantidad de municiones. En la vivienda había dinero en efectivo y dos libros sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano abatido en 1993.

Drogas y armas incautadas por la policía de Maldonado en la operación "Despertar" que capturó a uno de los narcotráficos más importantes de San Carlos. Foto: Ministerio del Interior

También incautaron dos vehículos y el sistema de videovigilancia del lugar. Según las autoridades, la vivienda era un "búnker" completamente monitoreado.

El detenido permanece a disposición de Fiscalía y comparecerá próximamente ante la sede judicial. Las armas serán sometidas ahora a pericias de Policía Científica para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos ocurridos en el departamento.