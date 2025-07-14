Conmoción en Artigas por presunto caso de femicidio: un hombre asesinó a su expareja y luego se suicidó

Redacción El País

Un presunto caso de femicidio seguido de suicidio se dio en Artigas. Según informó el encargado de la Jefatura de Policía del departamento, José Daniel Osorio, ocurrió este lunes.

Los policías fueron alertados por la presencia del cuerpo de una mujer en el ingreso a una chacra. Cuando fueron esta mañana, encontraron que junto al cadáver había una moto, "lo que generó una inmediata intervención de las autoridades", indica el comunicado de la Jefatura.

Con las primeras averiguaciones se sospechó que el responsable del crimen podría ser su expareja, y entonces fueron hasta su casa. Los funcionarios encontraron la vivienda cerrada pero, con autorización de la Fiscalía, lograron entrar.

En el interior de la vivienda encontraron sin vida al hombre, junto al arma de fuego con la que se suicidó.

"Ambas escenas fueron relevadas por la Fiscalía, representada por la doctora Stella da Silva, quien dispuso el traslado de los cuerpos para autopsia y la incautación del arma para su peritaje correspondiente", apuntó la Jefatura.

Homicidio en el barrio Maracaná

Por otro lado, un homicidio ocurrió a las 6:00 de la mañana de este lunes en el barrio Maracaná, al oeste de Montevideo. Un joven de 24 años fue asesinado de dos disparos y una vecina que pasó por el lugar denunció lo sucedido.

Según el parte policial, la mujer llamó al 9.1.1 y comunicó que el joven estaba caído e inconsciente en la calle. Cuando llegó la Policía, lo ubicaron sin signos vitales.

Una emergencia médica se hizo presente en el lugar y constató que tenía dos impactos de arma de fuego en el tórax.