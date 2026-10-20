Caso Camila: hombre investigado por trata de personas "se negó a declarar", dijo fiscal en Argentina

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, encargada de investigar el caso de la adolescente de 15 años Camila Ayelén Rodríguez Carballo que había desaparecido de su casa de Paysandú el pasado viernes, habló este martes con la prensa uruguaya y actualizó el estado de situación de la joven.

Camila apareció el domingo en Campana, localidad de la provincia de Buenos Aires, y habría sido motivada a salir del país sin autorización de sus padres por un uruguayo de 37 años que fue imputado por la Justicia argentina.

La joven continúa en el país vecino, encontrándose “bien de salud” y “tranquila”, dijo Minatta a Teledía (Canal 4) y a Subrayado (Canal 10). Una vez declare en Cámara Gesell y la Justicia reciba informes de profesionales en víctimas de trata de personas, se autorizará su regreso a Paysandú.

Acusación contra el detenido

En cuanto al hombre, la fiscal indicó que se dedicaba a administrar páginas de escorts (acompañantes) para percibir comisiones, y que ahora está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Él se negó a declarar, sí escuchó su imputación, escuchó la prueba en su contra, pero no brindó ninguna explicación defensiva en ese caso", dijo a Subrayado.

Y añadió: “Hay varios tramos que están corroborados (...) La adolescencia en sí es una etapa muy crítica de la vida donde las organizaciones aprovechan a captar cuando un chico se siente mal, cuando sufre bullying, cuando no encaja en ningún grupo en la escuela y, este fue el caso”.

El modus operandi, dijo a Teledía, fue acercarse al entorno familiar para relacionarse con la hermana de la adolescente. “Incluso había invitado a toda la familia a realizar un viaje", recordó, hasta que el padre de la joven advirtió la actitud sospechosa.

“Cuando lo echan, él vuelve a Argentina, pero la sigue contactando a la nena por un jueguito y por WhatsApp. Fue a espaldas de la familia, por supuesto”, detalló la fiscal.

Minatta dijo también que Camila cruzó la frontera “caminando”, y que sigue sin determinarse cómo eso sucedió sin la autorización legal correspondiente para una menor de edad. No obstante, comentó que por ello se le imputará al hombre un delito migratorio.