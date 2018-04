Asesinaron a 2 mujeres y otros 3 femicidas se quitaron la vida

Una ola de homicidios y suicidios sacudió ayer a todo un país. En una de las jornadas más sangrientas de los últimos años, seis personas murieron de forma violenta.

Un policía mató a su pareja y luego se quitó la vida en Florida. Un peón de tambo también asesinó a su señora en Colonia y posteriormente se suicidó. En Maldonado, un motociclista recibió un disparo en el cuello y murió en el acto. En la cár- cel de Santiago Vázquez, ex Comcar, Williams Pintos, el asesino de la pequeña Brissa González, murió ahorcado.

En la mañana de ayer martes fueron encontrados dos cuerpos sin vida en el camping Otto Bitenbinder de 25 de Agosto, al lado del río Santa Lucía en el departamento de Florida.

Se trataba de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un auto, tapado con una lona, y de un hombre, que estaba fuera del vehículo, colgado en un árbol.

El fiscal del caso, Fernando Pérez, dijo al periodista Brian De León de FM Piedra Alta que el hombre era policía.

El propio fiscal confirmó en la tarde de ayer a El País que el caso se investiga como un femicidio por estrangulación. Sobre la noche se manejó que el crimen se produjo mediante golpes de puño. Se espera que en las próximas horas se conozca el resultado de la pericia de los médicos forenses.

El hombre, de 38 años y la mujer, identificada como Katia, eran pareja; ambos residentes en Pinamar Norte, Canelones. La víctima había presentado dos denuncias contra el hombre, la última fue radicada el pasado lunes, según fuentes del caso.

Por ese motivo, los superiores del matador habían aplicado el protocolo de violencia doméstica y le habían quitado el arma de reglamento. Además, se lo había sacado de la comisaría en la que prestaba servicio y se lo había trasladado a una dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), por decisión del área que atiende estos casos dentro del Ministerio del Interior.

"La señora radicó la denuncia del lunes de tarde por actitudes del hijo conjuntamente con el esposo. Según surgió de averiguaciones, el padre manipulaba al hijo para que se pusiera en contra de la madre", indicó ayer José Chavat, jefe de Policía de Florida.

Los investigadores de la Policía local confirmaron ayer a El País que la principal línea de investigación señala que la mujer fue asesinada en otro lado y que el hombre habría ido hasta el lugar para suicidarse.

Estaban separados desde hacía unos meses y tenían dos hijos menores de edad.

Durante la tarde de ayer dos fiscales trabajaron en la casa de la pareja en Pinamar Norte junto a un equipo de Policía Científica para tratar de reconstruir las últimas horas de ellos. Uno de los hijos, de 17 años, colaboró con los investigadores de la Fiscalía.

Colonia.

Otro crimen y otro suicidio ocurrieron en San Pedro, una localidad ubicada a 20 kilómetros de Colonia del Sacramento. Según informó ayer a El País el vocero de la jefatura de Policía departamental, Daniel Carro, la víctima es una mujer de 37 años de iniciales M.T.

Meses atrás, la víctima fatal se había separado de L.F., de 42 años, con quien tenía dos hijos menores de edad.

Durante la madrugada, cerca de la hora 3:00, un empleado de un establecimiento rural del paraje Barra de San Juan escuchó gritos y varios disparos y se encontró con la mujer herida, tendida en el suelo.

El trabajador dio aviso a la Policía local, que llegó al lugar y ubicó el cuerpo ya sin vida de M.T. A pocos metros también estaba el cadáver de su expareja, quien se había suicidado de un tiro en la cabeza.

La pareja tenía dos hijos de 7 y 10 años en común. La mujer tenía una hija de 16 años, fruto de un matrimonio anterior. Los niños quedaron en manos de la familia de la madre. El hombre se había mudado al departamento de Soriano.

El femicida dejó de trabajar en el establecimiento en febrero pasado. La mujer había presentado varias denuncias por violencia doméstica y el asesino tenía una orden de alejamiento expedida por un juez de Colonia. No usaba tobillera para su localización, según confirmó Carro a El País.

Al lugar de los hechos concurrió personal de Fiscalía, Policía Científica y un médico forense para realizar las actuaciones correspondientes.

Maldonado.

Los investigadores de la Policía se encuentran abocados a esclarecer el asesinato de un hombre de 31 años de edad ocurrido en una finca del barrio Villa Delia de Maldonado. El trágico hecho tuvo lugar en el cruce de Turmalina y Néstor Feria, cerca de la hora 1:30 de ayer martes.

La víctima presentaba un disparo en el cuello, que al parecer le produjo la muerte.

Junto al cuerpo se pudo localizar tres armas de fuego y una motocicleta.

Vecinos del barrio dijeron haber sentido detonaciones y luego haber visto al hombre herido salir de la vivienda pidiendo ayuda.

La Policía Científica pudo comprobar que se trataba de Carlos Ignacio Ximénez Piana, de 31 años de edad, poseedor de varios antecedentes penales, procesado por última vez por un delito cometido en el departamento de Maldonado durante el año 2011.

Ahora la Policía viene trabajando en el peritaje de las tres armas localizadas junto al cadáver. Además, se está indagando a personas del entorno familiar y amistades del fallecido.

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.