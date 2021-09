"Esta administración no va a soltar presos", afirmó Heber al referirse a penas alternativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este jueves que actualmente existen 14.000 personas con penas alternativas de las que no tiene control, y aseguró que esta administración no va a "soltar presos".

Entrevistado en Desayunos Informales (Teledoce), dijo que en estos días ha mantenido reuniones para definir mejoras en el sistema carcelario y, de esa forma, poder abandonar la discusión que mantiene con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, respeto a penas alternativas como instrumento.



Heber recalcó que es amigo de Petit y recordó que él toma como ejemplo el sistema carcelario de Texas, en Estados Unidos. "Seguramente Texas tiene mejores recursos de los que yo tengo. Hoy hay 14.000 personas con penas alternativas que no tengo control”.



Además recalcó que hay muy pocas personas dedicadas a controlar las penas alternativas que se establecen a quienes cometen delitos y que es necesario tener “mucha gente más” para eso. Por este motivo, Heber dijo que prefiere “avanzar en sistemas de semi libertad para gente que es primaria y puede ser rescatable rápidamente” y no incursionar en más penas alternativas.



“Yo no voy a soltar presos. Esta administración no va a soltar presos”, enfatizó.

Según los últimos datos, publicados en junio, hoy existen 13.645 reclusos en Uruguay y la tasa de prisionización (la cantidad de presos cada 100.000 habitantes) es de 385: después de Brasil, la más alta en América Latina.



Por ese motivo, si la tendencia siguiera igual que en los últimos 12 meses, en 2024 tendríamos 19.289 presos, advirtió en ese momento el comisionado de cárceles Juan Miguel Petit en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.



Ante esta situación, Petit había planteado dos alternativas: o se crean más cárceles o se tienen menos presos. De lo contrario, advirtió que “el sistema se vuelve absolutamente infinanciable y es imposible que reciba los elementos técnicos y de seguridad”, según la versión taquigráfica de la reunión que consignó ese mes El Observador.



En tanto, Petit relató que apenas 20 técnicos se ocupan de controlar a 12.000 personas con medidas alternativas a la prisión. Planteó que jueces, fiscales, legisladores y la opinión pública no creen en el sistema de penas alternativas “porque es visto como mandar para la casa” al que comete un delito.