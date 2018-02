Policía recuperó las joyas, hizo nuevos arrestos y busca a otros

En un operativo realizado a media tarde de la víspera, la Policía de Maldonado detuvo a dos mexicanos más y recuperó la casi totalidad de los efectos hurtados en la noche del martes en la joyería Sensation du Temps de Punta del Este. Pero el hecho policial más resonante del año sigue dando noticias curiosas: los ladrones compraron las armas de aire comprimido en un conocido supermercado de Punta del Este.

Hasta el momento, hay catorce personas detenidas y dos prófugos, todos de nacionalidad mexicana. Se busca ahora al supuesto jefe de la banda, que fue identificado, con orden de captura emitida por el juez de turno. Este sujeto fue observado en el hotel.

Además, buscan a una mujer que aparece filmada por las cámaras de seguridad de un supermercado de la zona cuando compró las dos pistolas de aire comprimidos empleadas en el asalto.

Los detenidos en la víspera son un hombre y una mujer involucrados en el hecho, aunque la segunda asegura que nada tiene que ver con el golpe. En las próximas horas, se cumplirá con la audiencia de control de detenidos y luego con la formalización ante el juez de turno Diego González.

El edificio Camaro es de dos plantas y tiene apenas algunos apartamentos. Es frentista a la calle "En familia", quizás la de menor extensión de Punta del Este. Apenas una cuadra de largo. Está delimitada al Este por "MHijo el Dotor" y al Oeste por Avenida Italia. Es un edificio construido en los años 60, ubicado sobre la calle más discreta y menos transitada de Punta del Este. Desde el 31 de enero el apartamento del primer piso fue alquilado por una pareja de ciudadanos de acento español, según su dueño. La transacción fue al contado y los inquilinos pasaron a ocupar la vivienda.

Robo.

El apartamento se encuentra sobre el camino usado por los mexicanos para escapar del lugar del robo en la noche del martes 6 de febrero. Los asaltantes, como explicó El País en su momento, abordaron la camioneta Asia que compraron para el operativo. El conductor, que no tenía ni idea de dónde estaba, fue mirando el croquis que le entregaron los responsables del asalto. Salió del estacionamiento del complejo y tomó hacia el Sur por Bulevar Artigas y luego dobló hacia el Este por avenida Chiverta. Al llegar al rondpoint existente en la intersección con Avenida Italia, la camioneta dobló hacia el Norte. Luego de circular por esta unos cincuenta metros, tomó hacia el Este por "En Familia". Los apretados mexicanos que iban en el vehículo no tenían ni idea que pasarían por el frente del apartamento ocupado por sus jefes. Esta información había sido compartimentada al resto de la banda. Al llegar a la esquina de las calles "En Familia" y "MHijo el Dotor", una de las dos mujeres los estaba esperando para tomar el bolso con la totalidad del botín compuesto por relojes, anillos y otras alhajas. Luego de entregar el bolso, la mujer caminó los casi 200 metros de distancia existente entre este punto y el apartamento. Otro de los delincuentes tiró las dos pistolas de aire comprimido en el tacho de basura de una casa ubicada sobre la calle "En Familia". El resto de la banda continuó por "MHijo el Dotor" mientras se desprendía de las ropas y otros efectos empleados para el atraco. La camioneta quedó a unos 200 metros de este lugar, casi a la vuelta del apartamento. Mientras los integrantes de la banda huían en varias direcciones, la mujer y su pareja, se encerraron en el apartamento que ofició de aguantadero. Bajaron el perfil y el hombre casi no salió.

RELACIONADAS El botín que forma parte del robo millonario a una joyería de Punta del Este By Irene Nuñez El botín que forma parte del robo millonario a una joyería de Punta del Este El botín que forma parte del robo millonario a una joyería de Punta del Este Buscan a otros dos hombres involucrados en el robo; ya hay 14 detenidos By Irene Nuñez Buscan a otros dos hombres involucrados en el robo; ya hay 14 detenidos Buscan a otros dos hombres involucrados en el robo; ya hay 14 detenidos Los mexicanos y un pedido de captura que no era internacional By EL PAIS Los mexicanos y un pedido de captura que no era internacional Los mexicanos y un pedido de captura que no era internacional

En tanto, los procedimientos policiales continuaron hasta hacer caer a la docena de mexicanos detenidos en Punta del Este, Montevideo y Colonia.

"Nunca descartamos que los jefes de la banda se hubieran quedado en la zona mientras mandaron a la guerra a los peones", dijo una fuente consultada ayer de tarde por El País. El trabajo de inteligencia fue el de recorrer con sigilo y palmo a palmo las casas y apartamentos existentes en el barrio Aidy Grill. El relevamiento de la información permitió conocer que una pareja había alquilado a partir del 31 de enero un apartamento en el edificio Camaro. Ayer a media tarde, una orden de allanamiento dictada por el juez Diego González, permitió el ingreso de los efectivos. En el lugar fueron detenidos la pareja y hallado el botín de relojes y demás joyas robadas el martes por la noche. Al caer la tarde fueron contados 187 relojes y una gran cantidad de alhajas.

El jefe de Policía, Erode Ruiz, sostuvo que Punta del Este sigue siendo un lugar seguro y destacó el éxito del procedimiento.

La frase que indujo al error.

El juez Diego González le pidió a la fiscal Sabrina Flores que fundamentara el pedido de prisión preventiva contra los doce mexicanos acusados del robo de la joyería. "Según información de Interpol, cuatro de ellos estarían requeridos por Costa Rica", respondió, entre otros aspectos, la fiscal Flores. Luego, en declaraciones a la prensa, la titular de la acción penal reiteró que los cuatro estaban requeridos por el mismo país. La afirmación de Flores en la audiencia de formalización llevó a que el periodista de El País tuviera una errónea interpretación de los hechos. Que los cuatro mexicanos estén requeridos por Costa Rica no quiere decir que lo estuvieran entre el 3 y el 5 de febrero pasados cuando los doce ingresaron al país por el aeropuerto de Carrasco.