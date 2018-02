Doce mexicanos a la cárcel, botín millonario no aparece

Let’s go! Esa fue la orden para salir a toda carrera del local de la joyería de Enjoy. Les prometieron 500 mil pesos mexicanos, unos 26 mil dólares. El botín, de 3 millones de dólares, no aparece.

Anoche la fiscal Sabrina Flores pidió la tipificación de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y el uso de armas. La pena mínima según el artículo 344º del Código Penal es de cuatro años y la máxima de 16. La fiscal entiende que por los agravantes, la pena que enfrentarán es de cinco años y dos meses.

La fiscal Flores dijo ayer en la audiencia al juez Diego González Camejo que cuatro de los doce detenidos por el asalto a la joyería Sensation du Temps enfrentan un pedido de captura internacional emitido por Interpol a pedido de Costa Rica.

Sin embargo, los mismos ingresaron al país sin problemas entre el 3 y el 5 de febrero pasados por el aeropuerto internacional de Carrasco. Luego se dirigieron a los hoteles que tenían asignados en la ciudad de Maldonado. Durante su alojamiento en la capital fernandina sus nombres y documentos reales fueron incluidos en el listado de población flotante que los establecimientos hoteleros deben todos los días y obligatoriamente, llenar en el sitio web de Interpol Uruguay.

La novedad se conoció al caer la tarde de la víspera al cumplirse la audiencia de formalización contra los doce mexicanos detenidos, realizada en el juzgado penal de Maldonado.

Previo a la formalización, el juez llevó adelante la audiencia de control de detenidos respecto de los tres capturados el miércoles por la noche en el puerto de Colonia cuando intentaron embarcar en un barco de Buquebus.

En ese trío estaba el conductor de la camioneta Asia empleada para llevar a los catorce asaltantes en la noche del pasado martes cuando ocurrió el asalto. Durante la audiencia, que es de precepto, el juez notificó de las actuaciones que enfrentaban y cómo fue el trato recibido de los efectivos actuantes una vez detenidos en Colonia.

Dos de los tres detenidos dijeron al juez que fueron golpeados en la cabeza por los policías. El juez advirtió a la Fiscalía del caso y notificará de la situación a la Jefatura de Policía de Maldonado.

Formalización.

Luego de finalizada la audiencia de control, el juez pasó a instruir la de formalización de los cargos que, como es de rigor, comenzó con la acusación de la fiscal Sabrina Flores.

La fiscal pidió la prisión preventiva de los doce por un período de 120 días que finalizará el próximo 18 de julio. Hasta esa fecha la fiscal tiene plazo para conseguir algunas pruebas que aún faltan recolectar. Flores sostuvo que en este caso se dan las dos causas que obligan a la prisión preventiva de los acusados. Esto es, el peligro de fuga y la eventualidad de que entorpezcan las investigaciones.

La defensa no se opuso y pidió que se adoptaran medidas para proteger a las familias de algunos de los detenidos.

Según la propia defensa, algunos de ellos cometieron el asalto porque fueron amenazados con represalias en contra de sus familias por parte de los responsables de la organización. Otros, en cambio, según la fiscal, dijeron que fueron tentados a cometer el delito por los responsables de la organización con el pago de 500 mil pesos mexicanos, unos 26.500 dólares estadounidenses.

Mexicanos.

Los doce detenidos son de menuda complexión física. Algunos de ellos no ocultaron su nerviosismo por la situación que enfrentan. Uno, cuando se paró para dar su nombre, tenía sus manos por detrás. Sus manos temblaron durante un buen rato. Son muy jóvenes. Tienen entre 18 y 22 años. Algunos se presentaron como comerciantes, otros como estudiantes. "No lo recuerdo", respondieron dos de los detenidos cuando el juez le pidió que se identificaran y brindaran el numero de sus documentos.

La fiscal Flores aseguró que los doce partícipes fueron reclutados por dos de las personas que participaron del atraco y que se mantienen prófugas.

Los doce llegaron entre el 3 y el 5 de febrero al aeropuerto internacional de Carrasco. Desde allí fueron a la terminal de Tres Cruces para luego dirigirse a Maldonado donde se alojaron en cuatro hoteles.

Los pasaportes fueron emitidos casi de forma correlacionada en el mes de octubre pasado. Los primeros contactos ocurrieron en octubre pasado.

En territorio nacional recibieron algún dinero para mantenerse, y luego las órdenes de cómo actuar durante el asalto. El lugar elegido para el mismo fue la Plaza México distante a unos trescientos metros del hotel Enjoy. En las últimas horas de la tarde se congregaron en ese lugar. Fueron advertidos de golpe un día antes, el pasado lunes. Previamente, habían recibido las indicaciones de los jefes como vestir con ropa oscura y otra por debajo para quedar con esta última una vez cometido el golpe.

Además, tenían que llevar cada uno una mochila. Dos de los mexicanos compraron dos pistolas de aire comprimido para reprimir al custodio de seguridad en la puerta del hotel sobre bulevar Artigas.

Cada uno sabía qué tenía que hacer dentro de la joyería. Con marrones entraron y en menos de tres minutos cargaron con lo que había.

La orden.

Al grito de "Lets go" emitido por uno de los jefes, los mexicanos salieron corriendo del hotel. Los catorce entraron a la camioneta Asia y se dirigieron hacia el lugar concertado de antemano. En el camino colocaron el botín de cada mochila en un bolso más grande. El mismo, según los testimonios, fue entregado a una persona al llegar la camioneta con los catorce ocupantes.

"No podemos precisar si fue una mujer. No tenemos ese detalle. Sí que fue entregado a uno de los responsables de la organización", dijo Flores a El País. Ahora, la Policía busca a dos de los mexicanos que permanecen prófugos y con el botín de tres millones de dólares compuesto por relojes, anillos, cadenas y otras alhajas.

Jefes.

Los mexicanos no identificaron a quienes los reclutaron. Tampoco el destino final del botín. "Están muy compartimentados entre ellos. Algunos se conocen. Otros no. Recibían órdenes por mensajes de texto. Y no aportaron información que permita la detención de los jefes", dijo Flores.

Armados con una pistola para tiro deportivo El guardia de seguridad de Enjoy fue reducido por uno de los asaltantes mexicanos que empleó una pistola de aire comprimido. Se trata de un arma deportiva que no requiere ningún tipo de documentación por su mínima peligrosidad. La adquirieron en un supermercado de la zona que vende varios tipos de estos implementos. Tres de los integrantes de la banda fueron detenidos en el puerto de Colonia cuando ya habían realizado el check in en la oficina de Buquebus donde despacharon una valija. Fueron detenidos por efectivos de Prefectura cuando realizaban el trámite ante el oficial de Migraciones. Nuevamente usaron sus nombres reales. Al ingresar los nombres y apellidos además de los números de pasaporte, saltó el reciente pedido de captura internacional emitido por el juez Diego González de Maldonado.

Esposa de asaltante "Me dijo que se iba de vacaciones con amigos"

La esposa de uno de los mexicanos detenidos por el asalto a la joyería Sensation du Temps de Punta del Este todavía no sale de su asombro. Trinidad dijo que está casada con José Isaac Baltasar Valencia con quien tiene un hijo que en poco tiempo más cumplirá dos años. "Vi en el noticiero que detuvieron a mi esposo y a uno de sus amigos. Creí que se iban de vacaciones. Pensé que iban a otra cosa", dijo Trinidad a El País. "Yo no sé qué pasó. El jueves pasado por la noche me dijo que se iba de vacaciones. Pero, ¿me vas a dejar aquí o qué?. Él me respondió: pues sí. Me voy a ir de vacaciones con mis amigos. Yo no sabía donde iba hasta que mi amiga me dijo: oye tu esposo esta preso. Fíjate que robaron una joyería. Estoy en shock porque todavía no lo puedo creer"; expresó.

"En las fotos que ustedes subieron aparece él con playera azul marina. Ahí me di cuenta que era él", enfatizó. "Mi esposo no tiene antecedentes penales", afirmó. Trinidad defiende a su esposo ahora detenido como una persona trabajadora y sin vicios. "Él es muy trabajador, tiene un puesto en el mercado de Sonora junto a sus padres, le iba muy bien. No entiendo porqué fue a hacer eso a Punta del Este, un lugar que yo no sabía que existía", explicó.