Policía incautó armas de guerra tras tiroteo que dejó un muerto y heridos en Casavalle

CASAVALLE

Un hombre murió en un tiroteo en Aparicio Saravia y Pasaje 322. Otros dos hombres fueron baleados en las piernas.



Armas de guerra incautadas en Casavalle. Fusil STEYR Calibre 556 y pistola glock con cargador extendido. Chaleco antibalas y Carabina M1 Adaptador para pistola 9mm.

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos tras un intenso tiroteo que tuvo lugar en en Aparicio Saravia y Pasaje 322, barrio Casavalle, informó Subrayado.

La Policía fue al lugar tras ser alertada de un tiroteo. Cuando llegó vio el intercambio de disparos y a dos hombres que se daban a la fuga.

En ese momento comenzó una persecución que terminó con el hallazgo de dos camionetas, entre ellas una Ford Ranger que había sido denunciada como robada junto con armas de grueso calibre y chalecos anti balas.

Momentos más tarde, en José Martirené y Leando Gómez, encontraron una moto abandonada y un hombre tirado en el suelo muerto por un disparo.

También encontraron a otros dos hombres heridos en las piernas y lo trasladaron a un centro de salud.

La policía incautó varias armas de guerra en el operativo en Casavalle. Hallaron un fusil STEYR Calibre 556, con cargador colocado con municiones, una carabina M1 con cargador y una pistola Glock 17, con un cargador extendido circular con capacidad para 50 cartuchos y dos chalecos antibalas.