Policía busca a quinto miembro de banda que asaltó varios comercios

Tiene 22 años y participó en asaltos en los barrios Malvín, Pocitos y Tres Cruces. Otros cuatro involucrados en esos delitos ya fueron procesados.

La Policía busca aJordan Enrique Valdéz de los Santos, un hombre de 22 años que es requerido por la Justicia por participar en varios delitos, informó el Ministerio del Interior.

Valdéz está identificado por las autoridades como uno de los autores de rapiñas efectuadas a varios comercios de los barrios Malvín, Pocitos y Tres Cruces. También se investiga su participación en la rapiña a un taxista.

Otros cuatro involucrados, un hombre y tres mujeres -una de ellas menor de edad- ya fueron capturados por la Policía mientras llevaban a cabo un asalto en una lavandería de Malvín.

El juez en lo penal de 15to turno dispuso el hombre, de 25 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, fuera enviando a prisión por seis delitos de rapiña y dos delitos de hurto todos en régimen de reiteración real.

Además, la joven de 19 años fue procesada con prisión por dos delitos de rapiña en régimen de reiteración real y la otra participante,de 33 años, poseedora de antecedentes penales fue procesada con prisión por un delito de rapiña.

El juzgado de adolescente de 3er turno dictaminó que a la menor, una adolescente de 15 años, se le iniciara procedimiento penal juvenil como presunta coautora responsable de una infracción gravísima tipificada en el código penal como delito de rapiña, imponiéndose como medida cautelar su internación en dependencia de INISA.

El Ministerioexhorta a la población a aportar cualquier dato que permita dar con su paradero, a través de los servicios 0800 5000 o 9-1-1, o en cualquier dependencia policial, bajo reserva de total anonimato.



Jordan Enrique Valdéz de los Santos. Foto: Ministerio del Interior

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