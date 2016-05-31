Patronal del taxi empeñada en eliminar las mamparas

Efecto Uber: dice que hoy perjudica y que molesta al pasajero.

Luego que el edil Marcos Laens (bancada de Edgardo Novick) propusiera eliminar la obligatoriedad de la mampara, con datos que indicarían que este elemento no ha servido a su propósito (frenar el delito), la Gremial Única del Taxi (Cpatu) solicitó a la Presidencia de la Junta Departamental una reunión para tratar el tema.

En el petitorio, firmado por el presidente y el secretario de la Cpatu, Óscar Dourado y Javier Fardín, respectivamente, se plantea la eliminación de este elemento de seguridad que "perjudica al servicio del taxi y deja disconforme a la ciudadanía toda".

Como diera cuenta El País, en noviembre del año pasado la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados recibió a una delegación de Cpatu encabezada por su presidente.

Dourado dijo entonces, en medio de las polémicas por la irrupción de Uber en la capital, que el retiro de las mamparas sería estudiado "con el fin de ofrecer un mejor servicio a la población".

En tanto, en febrero de este año, el sindicato de los trabajadores del taxi (Suatt) se reunió con el intendente Daniel Martínez, con quien acordó que no se discutiría la eliminación de la mampara hasta que exista otro panorama en materia de seguridad; el cual podría configurarse en poco tiempo, con la supresión de los pagos en efectivo en las unidades. La Patronal del taxi ya decidió aceptar la eliminación del efectivo propuesta por el Poder Ejecutivo.

El edil Laens considera que las mamparas son "100% ineficientes, ya que en el año anterior a la colocación de las mismas (1993) hubo 184 rapiñas, pero luego aumentó al año siguiente a 384 (más del doble). En 2015 hubo 1.024 rapiñas, es decir casi 6 veces más".

Laens dijo a El País que "la Intendencia debería urgentemente arreglar el estrepitoso error que cometió" hace más de dos décadas con la normativa que dispuso la obligatoriedad de este elemento de seguridad.

"La mampara no debería estar a tan solo 20 centímetros del asiento como exige la normativa municipal y como la tienen gran parte de los taxis. Los expertos determinan que la distancia mínima debería ser de 50 centímetros para evitar, incluso con el cinturón puesto, la gran cantidad de lesiones faciales graves y muertes ocurridas. Pero sobre todo, recomiendan que se prohíba el uso de la mampara", sentenció Laens.

Según el edil, la empresa FAR, que tiene asegurados unos 1.500 taxis (la mitad de la flota de Montevideo), registra unos 3.200 siniestros por año (9 por día). "Haciendo simples proyecciones, se debería andar en alrededor de 6.400 siniestros al año, que representan 18 taxis por día", concluyó.

Hace 12 años, tres delincuentes asesinaron a su primo. Foto. F. Flores

NO HA SERVIDO A SU PROPÓSITOA. L. R.