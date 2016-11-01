Mutual de taxistas hará un "trancazo" a la ciudad

Será en una semana y afectará todos los puntos de ingreso.

La Mutual de Taximetristas, una entidad que reúne a trabajadores del sector pero que no se presenta como sindicato, resolvió ayer realizar una movilización que afecte el movimiento de "toda" la ciudad de Montevideo para reclamar en contra de las aplicaciones.

En la tarde de ayer, el grupo reunió a sus principales referentes en la explanada del boliche Azabache, en Parque Batlle, con el objetivo de resolver la estrategia a seguir.

Tras la reunión se estableció que el objetivo es realizar un "trancazo" de Montevideo en un plazo no mayor a una semana, según explicó a El País el vocero de la agrupación, Julio Techera. Resolvieron que se afectará "todos los puntos estratégicos de entrada a Montevideo".

El dirigente de la Mutual dijo que la entidad cuenta con unos 600 afiliados.

La idea es dejar que se produzca la movilización anunciada por el Sindicato Único del Taxi y Telefonistas (Suatt), prevista para el próximo jueves.

"Esto no da para más, por 12 horas de trabajo nos estamos llevando apenas $ 350 por día, eso no alcanza para comer", se quejó Techera. El taxista aseguró que no se consiguen choferes para trabajar.

Ataque con gas pimienta

Un chofer de Uber denunció haber recibido un ataque con gas pimienta por parte de un taxista.

El incidente habría ocurrido en la madrugada del sábado en Magallanes y Maldonado, donde había una fiesta, según Subrayado. El conductor de Uber fue internado unas horas. En las seccionales segunda y quinta dijeron no haber recibido denuncias sobre el caso. Desde Uber no se hicieron comentarios.

Los taxistas de la Mutual se reunieron ayer en el Parque Batlle. Foto: El País

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