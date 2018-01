MPP critica a la Justicia de Brasil y respalda a Lula

La condena al expresidente de Brasil y referente para el progresismo de América Latina Luiz Inácio "Lula" da Silva, sigue dando que hablar dentro del Frente Amplio. En el Movimiento de Participación Popular (MPP) cuestionan a la Justicia brasileña por entender que no hay pruebas suficientes y sostienen que se trata de un caso más de "judicialización de la política".

"Después de haber dado un golpe de Estado, sacando a Dilma Rousseff y todo lo demás, me parece que esto funciona en esa misma línea. Hay intención de mantener un sistema conservador, con una visión socioeconómica y esto es parte de eso. Creo que la Justicia está en el mismo paquete", señaló el senador José Mujica respecto a la ratificación de la condena a Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de activos.

Ayer le ordenaron el cierre de fronteras a Lula, el mismo que Mujica considera su amigo, aunque no viajará para acompañarlo por recomendación médica ya que tiene una enfermedad autoinmune y en ese país hay un brote de fiebre amarilla. "Estoy peleando por vivir un poco más", señaló Mujica en rueda de prensa.

A su vez, confirmó que conversó con el exmandatario de Brasil y no descartó verlo en la frontera entre Rivera y Santana do Livramento. Su sector, el MPP envió una delegación de nueve dirigentes para respaldarlo e impulsará que se apruebe hoy en la Mesa Política una declaración de apoyo al exmandatario de Brasil y principal figura del Partido de los Trabajadores, que ya anunció su candidatura para las próximas elecciones.

En la misma línea que Mujica, el diputado Jorge Meroni (MPP) dijo a El País que "no tiene sentido que enjuicien a alguien y que no le permitan participar de las elecciones sin tener pruebas (...) Fue lo mismo que hicieron con Dilma. Deja mucho que desear no solo del sistema político, sino de la Justicia brasileña. Han judicializado la política. Se lo persigue porque es candidato no tienen ninguna prueba y sin embargo quieren prohibir su candidatura", concluyó Meroni.

Al igual que el MPP, la senadora Constanza Moreira lanzó fuertes críticas a la Justicia de Brasil. "El mismo Poder Judicial que fue cómplice del golpe en Brasil hoy condena a Lula. Un mismo proceso, los mismos actores, los mismos intereses. Brasil sigue cuesta abajo en su rodada", argumentó en Twitter.

Por su parte, el secretario general y senador del Partido Comunista Juan Castillo no se refirió directamente al fallo judicial, pero denunció "un ajuste de cuentas de las clases dominantes contra Lula" y el PT. "Nosotros creemos en el compañero y en su gestión política. No tenemos ningún elemento que haga pensar en lo contrario", afirmó Castillo.

Por su parte el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, evitó cuestionamientos a la Justicia y dijo que se acatará lo resuelto. De todos modos consideró en diálogo con El País, que el exmandatario de Brasil "es inocente" y "no hay pruebas" para una condena como la resuelta el pasado miércoles en Porto Alegre.