Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: nos visita la historiadora Ana Ribeiro

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 25 de agosto estará como invitada la historiadora Ana Ribeiro en el marco del 201° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Además recibiremos al ingeniero Juan José Behrend que viene de presentar el libro "Patrones: el generalista profundo en la era de la inteligencia artificial".

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi y Faustina Bartaburu en En Clave País Foto: Darwin Borrelli

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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