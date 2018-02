Martínez y Orsi, dos rivales amigos

Daniel Martínez, el intendente de Montevideo, y el jefe comunal Yamandú Orsi parecían dos grandes amigos. Dos de los posibles candidatos presidenciales del Frente Amplio al 2019 se esforzaron por mostrar que mantienen una buena sintonía en el encuentro de "Atardeceres canarios" en Solymar, realizado el pasado miércoles por la noche.

El "dueño de casa" —como lo presentaron a Orsi— comenzó la charla con una broma. "Podemos hablar de fútbol pero vamos a durar poco, porque no es buena la relación. Él no tolera mucho", dijo sobre Martínez a las risas. El comentario dejó entrever la relación de cercanía que ambos mantienen desde hace algunos años.

Hablan telefónicamente al menos dos veces por semana de temas de la comuna y cada vez que tienen algún problema en el área metropolitana. "Cuando ocurrió un hecho lamentable de violencia en una zona de Montevideo se nos comunica que sería bueno sacar un puente que estaba al sur del puente Camino Carrasco. Me llama Daniel y me dice estoy acá y me parece que no lo podemos hacer. Está pasando gente que está viniendo a laburar", contó Orsi. Al final se optó por otro camino para evitar la molestia a los vecinos.

Para graficar ese vínculo que mantienen, Orsi puso como ejemplo la limpieza del arroyo Las Piedras. "Ni me entero cuando estaban coordinando las máquinas y esto habla de que la relación está aceitada. Hoy, ni nos preguntamos de quién es la máquina que hace la limpieza, porque favorece a los vecinos de los dos lados", comentó.

La relación entre ambos no nació ahora que son los dos intendentes y tiene un antecedente vinculado a sus familias. Orsi reside en Salinas, cerca de Marindia donde una de las hijas de Martínez tiene casa. "Yo conocía de la tele y de la política a Daniel, pero nunca había tenido el vínculo y un día me entero que la amiga de mi esposa es la hija de Daniel", contó el intendente de Canelones.

En otro pasaje de su oratoria, Martínez contó que su primer trabajo fue "pelando ajos" que casualmente provenían del departamento de Canelones. "Tenemos una simbiosis de hace mucho tiempo", acotó en tono jocoso mirando a Orsi.

Aunque hablaron de las acciones para gestionar "la zona metropolitana", de temas vinculados a las políticas ambientales y hasta de la cultura, los intendentes se esforzaron más por mostrar su lado humano y los puntos que tienen en común como jefes comunales. Por ejemplo eso se vio cuando Martínez relataba la importancia de la producción en Montevideo. "Cuando me enteré que en Montevideo se hacía harina natural ... ¿Cómo se llama?", preguntó el intendente socialista que sufrió una especie de laguna mental. Enseguida, Orsi complementó la frase: "orgánica". "Se me trancó la neurona. ¿Viste qué equipo que formamos no?", bromeó Martínez con Orsi.

Si bien no hablaron ni una palabra de las candidaturas, el comentario dejó al descubierto que ambos funcionan como equipo, algo que a futuro podría servir para integrar una fórmula común al 2019. Martínez en representación del Partido Socialista y Orsi del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Por ahora ninguno lanzó la candidatura. Martínez es el que está mejor posicionado por las encuestas y Orsi apareció ahora al impulso del expresidente José Mujica, que públicamente lo respaldó. Ambos encarnan la renovación dentro del Frente Amplio que tiene sus principales figuras por encima de los 70 años. El presidente Tabaré Vázquez con 78 años, Mujica con 82 años y el ministro de Economía Danilo Astori ya cuenta con 77.

En cambio, Martínez cumplirá el próximo 23 de febrero sus 61 años y Orsi tiene 50 años, siendo uno de los posibles candidatos más jóvenes dentro del Frente Amplio. La renovación viene siendo un reclamo por parte de varios dirigentes, entre los que se encuentra la vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP) y el exintendente de Maldonado Óscar de los Santos (Alianza Progresista).

Unidos por Piriápolis. Yamandú Orsi y Daniel Martínez "tienen algo en común, los une Piriápolis", así comenzó el ciclo de charlas de "Atardeceres Canarios" que tuvo lugar el miércoles a la hora 20 en Solymar. En el 2000, Orsi dictó clases en el liceo del balneario. En el mismo lugar, Martínez le cocinó al publicista y Claudio Invernizzi hizo un guiso en unas vacaciones. "Es lindo volver a Piriápolis cada tanto", dijo Orsi sobre el fin de semana pasado donde ambos compartieron el acto del Frente Amplio.

SONDEO DE OPINIÓN. Esperan empate en el balotaje

Si la segunda vuelta electoral —en noviembre de 2019— se disputara entre el intendente de Montevideo Daniel Martínez (Frente Amplio) y el senador Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) terminaría en empate, según una encuesta del grupo Radar divulgada anoche en el informativo de VTV.

Martínez obtendría el 40% de los votos y Lacalle Pou el 40%, los blancos y anulados sumarían 13%. En tanto, el 7% de los encuestados contestó esa pregunta con un "no sabe no contesta".

En una primera vuelta, el resultado de Martínez sería más favorable con 32%, seguido el de Lacalle Pou con 28%. En este escenario, ni el Frente Amplio ni el Partido Nacional llegarían a obtener mayoría parlamentaria.

Ante la consulta de si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el Frente Amplio obtendría 33%, el Partido Nacional 28%, el Partido Colorado 7%, el Partido de la Gente 2%, el Partido Independiente 2%. Los votos en blanco y anulado totalizarían 11%.

De acuerdo a estos números, el Frente Amplio subió (en relación a la encuesta anterior) cuatro puntos porcentuales y el Partido Nacional subió apenas un punto, en comparación con la misma medición de agosto. Por lo que prácticamente se invirtió la relación.