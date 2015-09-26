Marcha por la Diversidad copó la principal avenida de Montevideo

Luces con los colores del arcoiris, música de baile y tres cuadras llenas de manifestantes pintaron a 18 de Julio en la noche de este viernes.



Así se festejó la Marcha de la Diversidad que da cierre a un mes de celebraciones. Bajo la consigna “¡10 años de alegría y rebeldía, ahora eduquemos en diversidad!”, la columna humana partió poco después de las 19:00 horas desde la Plaza Independencia hacia la explanada de la Intendencia.

A mitad de camino, los tambores de la comparsa La Melaza comenzaron a repicar, lo que sumó a la fiesta un toque bien uruguayo. Como es costumbre, además de integrantes del colectivo LGBT, varias personas heterosexuales acompañaron la marcha, muchos de ellos en familia.

Eso sí, detrás del colorido y el baile, hubo espacio para los reclamos. La tercera carroza llevaba un cartel que ponía a la educación en primera línea. Y justo dijo presente María Julia Muñoz.



Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha de la Diversidad por el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en el centro de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto Marcha por la Diversidad en 18 de Julio. Foto: IMM Marcha por la Diversidad en 18 de Julio. Foto: IMM

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