Lo mataron de un balazo para robarle la moto en Punta Carretas

El joven de 31 años fue asesinado anoche de un balazo luego de haber sido detenido por dos delincuentes que le robaron la moto.

Ayer domingo, minutos antes de las 21 horas, un hombre de 31 años circulaba en su moto por la rambla, a la altura de Punta Carretas.

Al llegar a la esquina de la calle Tabaré, el motociclista se dispuso a doblar y por ello se detuvo.

Allí fue sorprendido por dos hombres que iban en una moto y pararon a su lado: el acompañante comenzó a forcejear con él y le quitó el vehículo.

Pero el joven se resistió, a lo que el delincuente sacó un arma y le disparó.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo a El País, la víctima cayó herido y los delincuentes escaparon con su moto.

Una emergencia móvil llegó momentos después al lugar y los médicos constataron su muerte: tenía una herida de bala en la clavícula.

Familiares y amigos de la víctima están convocando a través de las redes sociales a realizar una movilización esta tarde a las 18 horas en la zona del Faro de Punta Carretas.

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