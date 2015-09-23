"La situación no fue provocada por los estudiantes, sino por los adultos"

La ministra de Educación y Cultura dijo que "los que participaban" en los incidentes durante el desalojo de la sede del Codicen "eran el sindicato del taxi y otras organizaciones que poco tienen que ver con los estudiantes".

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que no fue consultada por las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) previo al pedido de desalojo de la sede, ocupada desde el viernes.

Pero dejó claro que el Codicen tiene autonomía para tomar este tipo de decisiones: "En cada oficina pública es el jerarca quien pide que se libere el lugar para trabajar".

Explicó que "en el edificio funcionan oficinas de otros ministerios, y como con los estudiantes se había llegado a un acuerdo en el Parlamento, se solicitó el desalojo".

Durante el mismo se produjeron incidentes entre quienes estaban en el lugar y la Policía, dejando un saldo de 12 detenidos (ahora ya liberados), y varios heridos, entre ellos estudiantes y policías.

Muñoz dijo hoy en declaraciones recogidas por radio Monte Carlo que "es incorrecto" decir que la del edificio del Codicen era una ocupación de estudiantes y que durante el desalojo "hubo total normalidad en el proceder" por parte de la Policía.

Y agregó que "los que participaban eran el sindicato del taxi y otras organizaciones que poco tienen que ver con los estudiantes". Subrayó que cuando los involucrados son estudiantes las autoridades siempre están abiertas al diálogo e incluso “está establecido no pedir el desalojo".

"Por lo que vimos a la salida los medios se equivocan, porque la situación no fue provocada por estudiantes sino que fueron los adultos los que ocasionaron problemas", señaló la ministra, quien dijo también que se enteró de lo sucedido por una consejera del Codicen, pero por el momento no ha hablado del tema con otras autoridades de la educación ni con el presidente Tabaré Vázquez.



El Ministerio de Educación y Cultura publicó el siguiente comunicado sobre el desalojo del Codicen.

Si no puede ver el documento, haga click aquí.

María Julia Muñoz

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