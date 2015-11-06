La preocupación por Uber en Uruguay llegó al Consejo de Ministros

El martes los ministros analizaron durante su encuentro semanal la llegada del servicio de choferes Uber. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, aseguró que están "trabajando con todas las partes" en el tema.

La polémica llegada de Uber, la aplicación que brinda un servicio de choferes, llegó esta semana al Consejo de Ministros, luego de recibir más de 2.000 solicitudes de interesados y de despertar preocupación en diversos ámbitos de la sociedad: intendencias, la patronal del taxi y sindicatos.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo hoy que durante el encuentro que mantuvieron el martes los titulares de las diferentes carteras junto con el vicepresidente y actual presidente en ejercicio Raúl Sendic, se trató el tema.

"Estamos trabajado con todas las partes", sostuvo Murro.

Por su parte, el director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, dijo hoy en A Diario de El País TV que hay que estudiar el tema y que por el momento desde la comuna no pueden decir "que Uber viola" las normas porque "no conocemos esta realidad".

Beltrame dijo que "las realidades van cambiando y el derecho va detrás de la realidad, acompañando las cambios sociales, habitualmente", por lo que aunque "hoy no se puede", la normativa "puede cambiar".

Además, agregó que "no se puede decir que no a algo que no se conoce", y que el documento que Jurídica le entregó al intendente Daniel Martínez propone eso: esperar a que se estudie y analice el funcionamiento de Uber.

"Consideramos que era importante que lo analizara el Congreso de Intendentes", dijo Beltrame, ya que "es un tema que no es solo de Montevideo".

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"Tenemos que buscar la normativa que nos permita ver si se puede aplicar", dijo.

La semana que viene la Intendencia se reunirá con Uber y le transmitirá la reglamentación vigente, pata luego evaluar su propuesta.



El servicio sufrió un revés en los tribunales de Estados Unidos.

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