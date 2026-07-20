”Ya somos la cenicienta del Poder Judicial”: sindicato de defensores públicos reclama en el Parlamento

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) realizó varios pedidos a los diputados que estudian la Rendición de Cuentas, que envió hace casi tres semanas el Poder Ejecutivo. Esto es porque los legisladores tienen en su poder la capacidad de modificar el articulado, para lo que escuchan distintas delegaciones. El sindicato hizo énfasis en que se creen nuevos cargos -permanentes y suplentes- y que se solucione una desigualdad salarial que existe entre los defensores públicos.

Pero, más allá de la Rendición de Cuentas, el sindicato insistió en la necesidad de que los diputados traten otro proyecto de ley, que ya se aprobó en el Senado: la descentralización del servicio de la defensoría pública, que hoy es parte de la Suprema Corte de Justicia.

“La primera decisión que tienen que tomar ustedes es independizar a la defensa pública”, indicó el viernes a los diputados la presidenta de la asociación, Estefanía Brogg, según consta en la versión taquigráfica. Y criticó en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda: “No se atiende la falta de quienes deben permanecer y sostener el servicio todos los días. Ya somos la cenicienta del Poder Judicial y no queremos ser la cenicienta del sistema de justicia, que hoy lo somos, pero no queremos ser la cenicienta de nada más”.

Brogg aseguró que la asociación representa al 90% de los defensores públicos del país. Pero, puntualizó, las mejoras que piden “no benefician solo a quienes” integran el servicio, sino que “beneficia a miles de uruguayos” que “dependen exclusivamente” de este para poder acceder a la Justicia. Al mismo tiempo, indicó que la “crisis” que denuncian que existe es un “problema de derecho humano, de igualdad y de calidad democrática”.

“¿Somos un servicio esencial? Sí, y nadie lo puede discutir. ¿Con una demanda enorme y creciente? Sí, y nadie lo puede discutir. Pero continuamos funcionando con una estructura insuficiente y sin prioridad presupuestal, acorde a nuestras responsabilidades”, añadió la presidenta del sindicato.

Un asunto que consideran que “no se puede seguir postergando” es la incorporación de cargos suplentes de defensores públicos, los que Brogg aseguró que no existen. Hoy el servicio tiene 318 defensores públicos en todo el Uruguay, de los cuales 308 están activos. El no tener a alguien que haga las suplencias, señaló, significa que, si le sucede algo a un abogado del servicio, como puede ser una licencia maternal, “el trabajo no desaparece, las audiencias siguen fijas, los plazos siguen corriendo, las urgencias siguen llegando”.

Asimismo, Brogg habló sobre las condiciones laborales que tienen: aseguró que “cada defensor sostiene diariamente un volumen de trabajo que no ha dejado de crecer, porque la conflictividad aumenta, las competencias se amplían y se crean leyes, pero sin recursos”.

Ya han ido varias delegaciones a la comisión especial de la Cámara de Representantes. El lunes a la mañana será el turno del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y a la tarde de Fiscalía General de la Nación. En tanto, el Poder Judicial está previsto -por ahora, dado que suele haber cambios en la agenda- para el jueves a las 16:00.