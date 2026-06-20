Viana explicó por qué “confundió” la edad que tenía cuando conoció a Penadés y se postergó etapa clave

Este viernes, cuando el sol todavía no había terminado de iluminar la ciudad, en el juzgado penal de Montevideo ya estaban ocurriendo cosas importantes para el caso Penadés. Javier Viana, una de las víctimas del caso, declaró por segunda vez ante la jueza Marcela Vargas y explicó por qué en su primera declaración dijo que había conocido al acusado, el exsenador Gustavo Penadés, cuando tenía 17 años, cuando en realidad luego pudo concluir que lo conoció a los 22. Viana declaró por videoconferencia desde España, donde reside hace años.

Según reconstruyó El País, estaba previsto que se le realizaran 22 preguntas. La audiencia avanzó con celeridad y duró aproximadamente una hora, en la que Viana contestó esas consultas. El objetivo de la declaración era que rectificara la edad que tenía cuando se encontró por primera vez con Penadés. Él había relatado que en los años 90 y a sus 17 años, él estudiaba en la UTU y volviendo de allí, una noche caminaba por 18 de julio cerca de la Facultad de Derecho. Según relata la demanda acusatoria de la que inicialmente dio cuenta El País, en ese momento Penadés apareció en un auto y lo invitó a tomar algo. A partir de allí comenzaron un vínculo en el que el dirigente político le dijo que lograría conseguirle un trabajo en el Palacio Legislativo o la Intendencia de Montevideo. Indicó que luego, en varios encuentros, fue abusado sexualmente por Penadés y otras personas, sobre lo que dio detalles.

Pero a medida que avanzó la investigación, la fiscal Isabel Ithurralde pidió prueba de contexto para fortalecer su declaración y accedió a información de UTU que decía que él había cursado allí siendo mayor de edad. Concluyeron que al momento de que Viana conociera a Penadés, él tenía 22 años. Esto no significa que entonces el caso de Viana no es judicializable, dado que él denuncia otros delitos en los que no entra en consideración la edad, como es el abuso sexual.

De la acusación surge que Viana debía declarar por "la rectificación de la edad que el mismo tenía aproximadamente cuando conoció a Gustavo Penadés, sobre por qué estaba seguro que fue en la época que estudiaba en la UTU, sobre el horario en que estudiaba y dónde quedaba ubicado el centro de estudios". También debía referir "a por qué inicialmente dijo que tenía casi 17 años cuando conoció al imputado, qué implicó esa época de la vida para él y como lo está trabajando nivel psicológico", advierte el escrito.

Fuentes del caso dijeron a El País que en esta nueva declaración, él explicó a la Justicia que él está realizando un proceso terapéutico para romper con un bloqueo emocional que le produjo la situación. A su vez, indicó que cuando conoció a Penadés estaba atravesando un momento muy duro de su vida —en su demanda acusatoria la Fiscalía da detalles de la vulnerable situación que atravesaba— y se le dificulta recordar con fehaciencia detalles temporales, pero que está trabajándolo en un espacio de terapia para mejorarlo.

Las dos declaraciones que Viana dio frente a la jueza Vargas serán ofrecidas por la Fiscalía como prueba de juicio. Si fueran aceptadas, se reproducirán en audiencia.

La defensa de Penadés tiene una posición contraria a la de la Fiscalía sobre el caso de Viana. En su contestación de la demanda acusatoria, criticaron que el hombre "produjo un cambio sustancial en las circunstancias de hecho referidas originariamente". Señalaron que no estaban de acuerdo con la calificación jurídica atribuida y adelantaron que se invocará que el delito, eventualmente, prescribió.

El testimonio de Viana llegó a manos de la Fiscalía a raíz de la publicación del libro Gustavo Penadés, dos caras de un hombre con poder, escrito por los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar, que publicaron por primera vez la versión de este hombre. A partir de ese momento, la fiscal del caso, que en ese entonces era Alicia Ghione, buscó contactarse con él y finalmente él aceptó presentarse a declarar.

Postergaron etapa clave

El próximo lunes estaba previsto que comenzara la etapa intermedia previa al juicio oral, pero en la audiencia de este viernes resolvieron suspenderlo y postergarlo para luego de la feria judicial. Esto significa que se fijará para luego del 15 de julio (la feria transcurre durante la primera quincena de ese mes).

En esta etapa intermedia, afirman muchos abogados, se ganan o se pierden los juicios. Esto se debe a que es el momento de debatir qué pruebas podrán ser expuestas en juicio y cuáles no. Para ese momento, en la demanda fiscal y en la contestación de la defensa, cada parte ya enumeró la lista de evidencias que pretende que el juez de juicio evalúe.

En estas audiencias, llamadas de control de acusación, se analiza cada una de esas pruebas y se evalúa si tiene la "calidad" suficiente para entrar a juicio. Se descarta aquellas que sean ilegales, inconducentes o sobreabundantes. Esto se debate entre las partes y la jueza toma una decisión que, de todas maneras, es apelable.

Aunque en muchos casos estas audiencias se resuelven en un solo día, o a lo sumo dos, hay casos complejos en los que duran meses (o incluso años). En el caso Penadés está previsto que se lleven adelante dos sesiones por semana, dos semanas al mes.

Una vez que esa etapa termine y el tribunal resuelva todas las decisiones apeladas, la jueza deberá redactar un documento que se llama "auto de apertura a juicio oral" que resume la teoría del caso de cada parte y enlista la prueba que efectivamente será expuesta en el juicio. Luego de eso, el caso se sortea entre jueces que nunca hayan tenido contacto con el caso y aquel que sea electo será quien lleve adelante el juicio y determine si los acusados son inocentes o culpables.