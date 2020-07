Ursec: hallan "firma original" del Ministerio de Industria y un número de expediente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendia, informó al Poder Legislativo en su comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que en la investigación fiscal sobre los “documentos triturados” a inicios de junio en el organismo que preside se logró reconstruir información clave para el esclarecimiento del hecho.

“La carpeta fiscal tiene mucha información”, comentó Aramendia a los diputados, ya que Ursec tiene acceso a esos documentos por ser el denunciante del caso, así como también tienen acceso los otros actores que están en calidad de indagados, entre ellos el exdirector de la Ursec por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya.

“Surge de la misma (carpeta fiscal) que se ha podido reconstruir una firma original y que, según hemos podido armar, es una firma del Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem)”, informó Aramendia a la Comisión de Industria de diputados en la mañana de este martes.



La jerarca de la Ursec aportó más información sobre los documentos triturados que se han logrado reconstruir al momento: “Además también se pudo reconstruir un número de expedientes, el cual refiere a un caso de transferencia de acciones de un medio de comunicación audiovisual tramitado entre URSEC y MIEM. De dicho expediente también surge otro donde un particular indica que va a denunciar a Ursec penalmente por el artículo 302 del Código Penal”, contó la nueva presidenta del organismo regulador.

El acusado de destruir esos documentos es un asesor del exdirector frenteamplista Cendoya. La Fiscalía busca probar si hay conexión entre ambos, y si el móvil que motivó los hechos es político.



Cendoya fue el elegido por el Frente Amplio en este periodo para representar a la oposición en el directorio de Antel. Pero el envío de su venia al Parlamento esta en suspenso hasta que se dilucide la investigación en la Fiscalía General de la Nación.



El exjerarca ha declarado en varios medios de comunicación en la última semana que siente que hay una campaña en su contra y que es inocente de los hechos.



Sin embargo la Fiscalía ya maneja información que conecta al acusado de triturar esos documentos en la Ursec –casi un mes luego de haber renunciado al cargo– con Cendoya.



Los registros de las cámaras de video los muestran a ambos juntos, minutos después de sustraer y destruir documentos en las oficinas de la Secretaria General de la Ursec. Sin embargo, a la hora de declarar en Fiscalía, Cendoya negó ese episodio.

Por este caso ya renunció a su función quien era el secretario general de Ursec, Oscar Mecol. Su vinculación con el episodio surge ya que fue de su oficina donde se tomaron los documentos.



Incluso Cendoya declaró en Fiscalía que luego de que se presentó la denuncia en Fiscalía por parte de la nueva jerarca del organismo, Aramendia, él viajó en su auto hasta la casa de Mecol. Fue a la noche. Ambos se reunieron unos minutos dentro del auto de Cendoya. Conversaron sobre lo ocurrido y luego se fue.



Minutos después llegó en su auto el acusado de destruir los papeles y se subió al de Cendoya para hablar. Allí el hombre denunciado le dijo que había ido a limpiar su escritorio, tarea que no había culminado cuando dejó el cargo.

Los dos mantienen una relación de amistad que se remonta a su época universitaria.

Frente Amplio

La bancada opositora realizó una serie de preguntas a la presidenta de la Ursec. El diputado de la Liga Federa, Frente Amplio, Sergio Mier, dijo que los agravios los condena vengan de quien vengan, en referencia a las declaraciones de Cendoya hacia Aramendia previo al hecho.

“No lo conozco a Cendoya”, dijo y agregó: “No estoy acá para defenderlo, se sabrá defender solo”. En ese sentido el legislador, que es del mismo partido que Cendoya, remarcó: “El que le erró al bizcochazo tendrá que pagar, sea quien sea, del partido que sea y en el gobierno que sea”.



Mier sostuvo que estaba bien cómo había procedido la nueva presidenta de la Ursec al presentar la denuncia por lo ocurrido con los documentos triturados.

Por otro lado Gabriel Tinaglini del Movimiento de Participación Popular (MPP) admitió que en la Ursec no se trabajó en una transición correcta. “No hubo un proceso de transición claro, que toda institución debe tener”, dijo el legislador, también perteneciente al mismo sector político que Cendoya.



"Lo importante acá es que vamos a recibir al ex presidente para escuchar la otra campana y ver también porque hay muchas zonas todavía que no están muy claras, pero no tenemos ninguna duda de que este tema lo va a laudar la Justicia", opinó y dijo que se espera que sea lo más rápido posible para que se complete todo el directorio de Antel.



Partido Colorado

El diputado por el Partido Colorado Martín Melazzi opinó que la Ursec es "una auténtica caja de Pandora", durante una rueda de prensa una vez que terminó la comisión.



"Hay 280 expedientes desde el año 2015 y prácticamente todos son multas, casi ninguno sin procesar", indicó y agregó: "La verdad que hay sido muy llamativo, sobre todo por la manera en que el doctor Cendoya se ha referido a la presidenta de la Urse, descalificándola de todas las maneras posibles", indicó.



Según Melazzi hay un "complot de aquellos que quieren defender lo indefendible", si bien expresó que deberá ser la Justicia la que determine las responsabilidades



"Son irregularidades claramente, pero la Justicia lo va a demostrar, es un poco de sentido común. La destrucción de documentos muestra a las claras que había una intención de no querer mostrar algo que nosotros no sabemos", consideró.



"No tengo dudas de que (el caso) va a traer muchas más sorpresas", finalizó.

Cabildo Abierto

Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, indicó que "es un tema que está en la Justicia" si bien opinó que "la presidenta de la Ursec cumplió son su función de denunciar hechos de apariencia delictiva".



"Hay varios expedientes a los que todavía no se ha podido acceder", indicó Cal y expresó que tal vez al respecto pueda ser consultado mañana miércoles Cendoya quien será recibido por la comisión.



"Me resultan muy preocupantes las denuncias realizadas por la presidenta de la Ursec", opinó.

Partido Nacional

Omar Lafluf, diputado por el Partido Nacional, dijo por su parte que hoy se escuchó "la voz oficial" sobre cómo ocurrieron las cosas y que mañana "se tendrá la otra campana" con las declaraciones de Cendoya.



"Hay temas que realmente hacen al funcionamiento que tuvo la Ursec y todo lo que hay para corregir y son temas muy graves", indicó Lafluf y puso como ejemplo que hay "expedientes trancados o encajonados".



Respecto al contenido de los documentos a los que todavía no se tuvo acceso dijo que por el momento no se sabe todavía de qué trataban, si bien indicó que "hay cosas que son muy llamativas".