Tribunal de Apelaciones rechazó la nulidad de la Operación Océano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal de Apelaciones del 1er Turno desestimó una demanda de abogados de imputados por la llamada Operación Océano, en la cual estos pedían la nulidad de la causa debido a que, sostuvieron, no tuvieron acceso al contenido de dos teléfonos celulares de las víctimas, informó Montevideo Portal y confirmó El País.



En una primera instancia la jueza Beatriz Larrieu ya había desestimado el planteo de las defensas, en el cual hablaban de que había existido “ocultamiento”, sobre todo por no poder acceder a lo que había dentro de uno de los teléfonos de la principal víctima.



En uno de los teléfonos en cuestión, un Iphone 7, las defensas habían advertido que fueron eliminados el 60% de los archivos.



La Defensa, en tanto, alegó que en realidad los abogados tuvieron acceso al legajo fiscal, y que los archivos utilizados estuvieron listados.



Sin embargo, en una de las audiencias, sucedida en febrero pasado, sí pudo comprobarse que al menos dos abogados no habían tenido acceso a uno de los celulares de la principal víctima.