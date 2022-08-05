Tras pérdidas millonarias, BCU desplazó a autoridades de empresas intermediarias de valores

BANCO CENTRAL

Además, el BCU resolvió "dar cuenta al Ministerio Público de los hechos constatados ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".

Según informa este viernes en su página web el Banco Central del Uruguay (BCU), su directorio resolvió "desplazar las autoridades estatutarias de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y de United Brokers S.A. Agente de Valores" y mantener a la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. "como interventora de ambas entidades".

Esta medida determina que la Bolsa de Valores es la "única autorizada a ejercer las competencias que estatutariamente corresponden a los órganos sociales".

Además, el BCU resolvió "dar cuenta al Ministerio Público de los hechos constatados ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".

En su resolución, el directorio del Banco Central indica que "se confirma que Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United

Brokers S.A. Agente de Valores brindaron intencionalmente información errónea a sus clientes sobre sus posiciones en los estados de cuenta y les ocultaron información de gran relevancia".

"Lo expresado precedentemente permite concluir que las autoridades de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers S.A. Agente de Valores realizaron un uso arbitrario del mandato de libre administración, excediendo su alcance en tanto no siempre actuaron conforme a la finalidad de obtener el mejor beneficio de los clientes y, por tanto, incumplieron la legislación y la normativa vigente en la materia", agrega.

Asimismo, indica que "el manejo arbitrario de dichos fondos y valores, exteriorizado en el hecho de utilizar los de algunos clientes para cubrir

posiciones de otros, así como realizar operaciones fuera de los valores de mercado para ocultar pérdidas a clientes, constituye una conducta incompatible con el debido comportamiento exigible a un intermediario de valores, como surge de su tipificación como infracción grave en el artículo 119 numerales 4 y 6 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009".

"Dada la naturaleza e importancia de los hechos irregulares verificados - implica la improcedencia de que las autoridades estatutarias continúen ejerciendo sus funciones, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicársele a la firma intermediaria y a su personal superior, luego de la instrucción – con las debidas garantías - del procedimiento sancionatorio

correspondiente", agrega la resolución, y finaliza diciendo "que los hechos relevados ameritan ponerlos en conocimiento de la Fiscalía competente ante la eventualidad de que ciertas conductas (v.gr., manipulación indebida de valores de clientes, información incorrecta incluida en sus estados de cuenta) pudiesen ser tipificadas como delitos".

El pasado 4 de julio, el Banco Central había resuelto intervenir preventivamente con suspensión de actividades a ambas empresas, propiedad de una misma dueña, tras detectar que 400 clientes habían sufrido pérdidas que rondan los US$ 110 millones.

Además, según informó El País, en el ámbito penal, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, venía recibiendo denuncias por este caso desde la feria judicial.

Los escritos refieren a supuestas irregularidades cometidas por las dos empresas en inversiones realizadas a fines de 2021 y principios de este año y señalan que las empresas efectuaron inversiones de alto riesgo en un principio con el aval de los inversionistas y, luego cuando comenzaron las pérdidas, continuaron con operaciones riesgosas con el propósito de recuperar terreno. Algo que no ocurrió.