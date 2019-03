Separaron del cargo y se inició sumario a dos juezas por femicidio de Artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) separó este lunes de su cargo a dos juezas de Artigas que participaron del caso de una mujer policía que fue asesinada por su pareja a principios de marzo.



A las magistradas -de titular y de feria- se les inició un proceso disciplinario con retención de haberes por el 50% y se investigará sus actuaciones con referencia al femicidio.

Esta tarde, en rueda de prensa, el ministro de la SCJ Jorge Chediak habló sobre la decisión de la corporación. “Hemos dicho desde el primer momento, a título personal, que el sistema no ha funcionado”, dijo sobre el femicidio de Artigas. “Reiteramos: los únicos femicidios que el sistema de Justicia en su totalidad -Policía, Fiscalía y Poder Judicial- no podemos evitar son aquellas situaciones que son resultado de no haber hecho una denuncia”, agregó.

“Cuando la víctima, por la razón que sea, pese a los consejos que todos dan, soporta niveles de violencia y no realiza en tiempo la denuncia de esta situación, allí el sistema está imposibilitado de actuar. En todos los demás casos, hay protocolos de actuación, hay mecanismos para prevenir la reiteración de estas tremendas circunstancias o el escalamiento con a veces resultado fatal como, lamentablemente, y deploramos todos, ha sucedido en este caso”, insistió Chediak.

Jorge Chediak este lunes en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Darwin Borrelli.

“La víctima (en Artigas) hizo lo que todos aconsejamos que se haga: denunció a la Justicia”, señaló el ministro.



Sobre este caso ya se había pronunciado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante el Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, que se desarrolló el jueves 7.

"Ella pidió ayuda y no se la ayudó", dijo y agregó: "A pesar de la orden judicial de no acercarse, (su pareja) se seguía acercando y seguía amenazando" y las juezas correspondientes del caso "no quisieron que se le avisara a Fiscalía".



"Cuando sucede esto hay que avisar a todos los actores, ...a todos", enfatizó el ministro y argumentó que se deben "tomar medidas para que esa decisión de violentar la decisión de la Justicia no quede así nomás".

La mujer policía, de 29 años, fue encontrada sin vida el 5 de marzo pasado en una casa. Junto a ella estaba el cuerpo de su pareja, un hombre de 39. La pareja tenía dos hijos.