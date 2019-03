Bonomi sobre femicidio en Artigas: "Los jueces no quisieron que se avisara a Fiscalía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó este jueves a la Justicia por la falta de respuesta en la prevención de los femicidios.



Durante la reunión entre el Consejo Nacional de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Día Internacional de la Mujer, Bonomi se concentró en la muerte de una mujer policía en Artigas el pasado martes."Ella pidió ayuda y no se la ayudó", dijo.

"La policía de Artigas pidió ayuda, porque a pesar de la orden judicial de no acercarse se seguía acercando y seguía amenazando", dijo Bonomi. y agregó que los jueces correspondientes del caso "no quisieron que se le avisara a Fiscalía".



"Cuando sucede esto hay que avisar a todos los actores, ...a todos", enfatizó el ministro y argumentó que se deben "tomar medidas para que esa decisión de violentar la decisión de la Justicia no quede así nomás".



"Cuando se ha denunciado en la inmensa mayoría de los casos se ha logrado frenar el proceso de violencia pero hay casos en que no" , continuó el ministro.



Esos casos, explicó Bonomi, se dan "porque hay cosas que fallan, y esas cosas que fallan hay que corregirlas".

Balance

Bonomi hizo un balance sobre el grado cumplimiento de las promesas que el Ministerio del Interior hizo para el periodo 2015-2020.



El jerarca del Interior comentó que una de las promesas fue que para el 2020 haya direcciones departamentales en violencia doméstica y de género en el 100% de las jefaturas de policías. "Esta meta ya fue cumplida en lo primeros meses del año 2018", dijo.



Además otro de los objetivos de la ministerio, dijo, fue que el "70% de las unidad especializadas en violencia doméstica y de género" tuviera una infraestructura y logística que se adapten al protocolo. "En 2018 pasamos la meta. El 85% de las mismas cuentan con estas características incluyendo las que se crearon en los últimos años", indicó.



"Un grado del 90 % de la judicialización de las denuncias por violencia domestica, es decir, comunicadas a la Justicia competente", fue otros de los objetivos según dijo Bonomi y sobre este precisó: "En 2018 esa meta ya fue superada ampliamente. El mínimo porcentaje que resta judicializar tiene que ver con las denuncias en trámite".

Otro de los puntos que señaló fue el uso de las tobilleras. "Dijimos que en 2015 que llegaríamos a 2020 con las mismas implementadas en el 100% de los departamentos. Pues no precisamos llegar a 2020, esa meta la alcanzamos ya en diciembre de 2017", dijo Bonomi y agregó: "Actualmente contamos con 600 tobilleras que están distribuidas en todo el país".